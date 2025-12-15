Desconecta. Las 7 plantas naturales que eligen las floristas para lograr una casa espectacular esta Navidad

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - Cuando se opta por decorar la casa con plantas naturales en Navidad, no todo vale. Hay especies que pierden frescura en pocos días, otras que apenas aportan aroma y algunas que, pese a su apariencia inicial, no funcionan bien en interiores. Elegir el verde adecuado marca la diferencia entre una decoración que aguanta todas las fiestas y otra que se estropea a los pocos días. Con esa idea de fondo, la florista soriana Clara Sanz, especializada en arte floral, ha compartido cuáles son las siete plantas que más recomienda para decorar el hogar en estas fechas. LAS 7 PLANTAS PARA DECORAR TU CASA ESTA NAVIDAD La selección incluye distintas plantas y verdes ornamentales en función de su durabilidad y de su papel decorativo, con opciones pensadas tanto para composiciones sencillas como para arreglos más elaborados, según el espacio y el efecto que se quiera conseguir. 1. El abeto colgante Es una de las opciones más versátiles para la decoración navideña. Según explica la florista, resulta ideal para colocar sobre mesas, repisas o incluso para adornar fachadas, ya que aporta un toque natural y elegante sin recargar el espacio. 2. El cedro japonés Es otra de las plantas más utilizadas en Navidad, especialmente para la elaboración de ramos y coronas. Su follaje fino y elegante aporta volumen y un aroma suave, lo que lo convierte en una opción muy apreciada en trabajos florales tradicionales y decoraciones naturales. 3. El acebo Se considera el gran protagonista de la Navidad, gracias a su característico follaje verde brillante y sus llamativas bayas rojas. Es una planta versátil que puede utilizarse en todo tipo de decoraciones, desde centros de mesa y ramos hasta coronas y adornos colgantes. Además, es una alternativa perfecta para sustituir al muérdago por su gran parecido. 4. El ciprés Destaca por su intenso aroma, que aporta un toque fresco y natural a la decoración navideña. Según la florista, es especialmente recomendable para combinar con elementos blancos, creando un contraste elegante y sofisticado en ramos, centros de mesa o arreglos florales. 5. El abeto de Normandía Se caracteriza por su resistencia y durabilidad. Según explica, su estructura robusta y su frondosidad permiten crear arreglos sin preocuparse de que pierdan forma o volumen con el paso de los días. 6. El abeto Nobilis Al igual que el anterior, se distingue por su gran durabilidad. Según la florista, mantiene su peculiar aspecto durante semanas sin perder ni una sola aguja. 7. El muérdago Por supuesto, no podía faltar la planta por excelencia de la Navidad. Es perfecto para aportar un toque mágico y muy navideño a cualquier decoración. Su presencia es tradicional en estas fechas y permite crear rincones especiales que transmiten el espíritu festivo en el hogar. ¿POR QUÉ UTILIZAR PLANTAS PARA DECORAR DURANTE LA NAVIDAD? Decorar la casa con plantas naturales durante la Navidad tiene beneficios que van más allá de la estética. Según el portal especializado Plantas para la Vida, estas plantas no solo aportan color al hogar, sino que también influyen positivamente en el bienestar psicológico y emocional de las personas. Los colores de las flores y hojas actúan de manera instintiva sobre las emociones, generando sensaciones de optimismo, gratitud y felicidad. Además, el portal también explica que las plantas contribuyen a mantener un nivel adecuado de humedad en el ambiente y mejora la calidad del aire. También fomentan habilidades cognitivas y motrices, como la atención, la memoria, la coordinación y la creatividad, al involucrar a las personas en su cuidado diario.