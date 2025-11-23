Desconecta. ¿Llegan para desbancar a la freidora de aire? Así son los aparatos multifunción que combinan hasta 9 formas de cocinar

MADRID, 23 Nov. 2025 (Europa Press) -

Hace ya algunos años que la freidora de aire se instaló en muchos hogares españoles, seduciendo a quienes buscaban cocinar con muy poco aceite, preparar platos más ligeros y hacerlo todo con rapidez y sin demasiadas complicaciones.

Con el tiempo, y aprovechando ese mismo interés por la cocina rápida y saludable, ha ido ganando visibilidad una nueva generación de dispositivos que va un paso más allá: no solo ofrece las mismas ventajas de la airfryer tradicional, sino que además promete liberar espacio al reunir en un solo aparato varias funciones.

Se trata de los aparatos multifunción de aire caliente, una categoría que muchos consideran ya la "evolución natural" de la freidora de aire. No se limitan a freír con aire: también pueden hornear, asar, deshidratar, cocinar al vapor o grillar, según el modelo. Su atractivo reside en esa versatilidad, que permite asumir tareas propias de varios electrodomésticos y ampliar las posibilidades culinarias sin multiplicar los aparatos en la encimera.

UNA TENDENCIA AL ALZA

Según un informe de Business Research Insights sobre la evolución del mercado de freidoras multifunción, estos aparatos comenzaron a ganar terreno en el ámbito doméstico internacional entre 2021 y 2023, alentados por la demanda de electrodomésticos más versátiles, saludables y compactos.

Desde entonces, los fabricantes han ido ampliando funciones y programas, hasta ofrecer modelos con hasta nueve modos diferentes, capaces de asumir tareas propias de vaporera, grill, mini-horno o freidora de aire sin ocupar más espacio del necesario.

La clave de esta nueva categoría está en su capacidad para hacer más en menos espacio. Mientras la freidora de aire tradicional se centra en cocinar con aire caliente y muy poco aceite, los modelos multifunción amplían el abanico con programas que permiten preparar desde verduras al vapor hasta carnes asadas, pasando por gratinados o frutas deshidratadas. En la práctica, funcionan como pequeños hornos avanzados, con más posibilidades y sin complicar el uso diario.

UNA ALTERNATIVA COMPACTA QUE SEGUIRÁ GANANDO TERRENO

Aunque la freidora de aire tradicional mantiene su utilidad para quienes buscan una opción sencilla basada en aire caliente, los aparatos multifunción se están consolidando como una alternativa más versátil y práctica, con presencia creciente en grandes superficies, tiendas especializadas y plataformas online. Su propuesta -cocinar de formas distintas sin acumular varios electrodomésticos- encaja bien con los hábitos actuales y con cocinas donde cada centímetro importa.

Queda por ver si esta tendencia terminará desplazando a las freidoras clásicas o si ambas convivirán como dos etapas distintas de un mismo concepto. Lo que sí demuestra su crecimiento reciente es que el interés por soluciones compactas y saludables sigue marcando el rumbo del pequeño electrodoméstico.