Desconecta.- Nadie lo diría, pero este es el error más común al hacer la maleta y puede hacer que pierdas tus cosas en un vuelo

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) - Nadie lo diría, pero uno de los errores más comunes que cometen los viajeros antes de volar tiene una causa tan simple como olvidarse de cerrar bien la maleta. Puede parecer un descuido menor, pero según los responsables de equipajes del aeropuerto de Oslo, es una de las principales razones por las que se pierden objetos personales durante el transporte aéreo. El aviso lo ha lanzado el jefe del servicio de gestión de equipajes del aeropuerto de Oslo-Gardermoen, Per Viggo Andersen, en declaraciones al medio noruego Flysmart24. Andersen asegura que a diario se encuentran con maletas mal cerradas que terminan abiertas en plena cinta transportadora, lo que provoca la caída de ropa, cargadores o artículos de aseo. LO QUE OCURRE CON UNA MALETA UNA VEZ FACTURADA Aunque no lo parezca, el trayecto que recorre una maleta dentro de un aeropuerto puede ser largo y accidentado. Tras dejarla en el mostrador, pasa por varias cintas automáticas, escáneres y sistemas de clasificación antes de ser cargada en el avión. Durante ese proceso, cualquier maleta mal cerrada puede golpearse, volcar o abrirse parcialmente, dejando escapar su contenido. Andersen lo resume de forma tajante: "No tenemos la oportunidad de volver a meter los objetos en la maleta, y por tanto los viajeros no los recuperarán". Una vez el equipaje se pone en marcha, el ritmo es tan rápido que no hay margen para detectar qué pertenece a quién, de modo que los artículos caídos se pierden para siempre. CONSEJOS PARA EVITAR QUE LA MALETA SE ABRA DURANTE EL VIAJE Desde Avinor, la empresa pública que gestiona los aeropuertos noruegos, explicaron al medio Flysmart24 que recomiendan revisar siempre los cierres, cremalleras y bolsillos adicionales antes de facturar. Su portavoz, Helene Wattanapradit Jensen, recordó que un gesto tan sencillo como sujetar la maleta con una correa puede impedir que se abra durante el transporte o la carga. Otros consejos útiles que ayudan a proteger el equipaje son: Evitar sobrecargar la maleta, ya que el exceso de peso fuerza las cremalleras. Colocar las cremalleras en la parte superior, no en los laterales, donde la presión del contenido es mayor. Comprobar que el candado esté bien cerrado antes de facturar. Usar una funda protectora o envoltorio de plástico para mantener el cierre seguro. Revisar los bolsillos exteriores y vaciarlos de objetos pequeños, como auriculares o llaves.

LA NACION Seguridad

Transporte

Transporte Viajes