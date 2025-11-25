Desconecta: Navidad 2025: 5 alternativas minimalistas al árbol de Navidad tradicional que ocupan poco espacio

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press)

En muchas casas, el clásico árbol de Navidad ha dejado de ser el centro de la decoración navideña. El tradicionalismo está cediendo terreno ante un enfoque más minimalista, limpio y funcional, especialmente en hogares donde el espacio es reducido o conviven niños pequeños y mascotas.

Las propuestas más modernas buscan mantener el ambiente festivo sin recargar el salón, sin agujas de pino por el suelo y sin estructuras difíciles de guardar.

En redes sociales —y especialmente en aplicaciones como Pinterest, TikTok e Instagram— se multiplican las ideas de árboles alternativos que combinan estética, creatividad y practicidad. Desde versiones flotantes hasta estructuras hechas con luces o listones de madera, el minimalismo ofrece opciones muy variadas.

Estas son cinco ideas para transformar la decoración navideña sin recurrir al árbol de siempre.

1. ÁRBOL DE NAVIDAD FLOTANTE

Esta opción se ha convertido en una de las más llamativas. Consiste en colgar del techo, con hilo de nylon o hilo de pescar, un conjunto de bolas navideñas formando un patrón circular que reproduce la silueta de un árbol.

El canal de YouTube En mi casa se hace así explica trucos útiles: mantener la distancia entre hilos, ordenar las bolas por tamaños y trabajar por niveles para lograr un efecto tridimensional limpio y elegante. El resultado es un "árbol" ligero, moderno y perfecto para espacios pequeños.

2. RAMAS CON LUCES (VERSIÓN DIY)

Otra alternativa muy popular es crear una estructura a partir de un palo de escoba y alambre. Las "ramas" se fijan al tronco central con silicona caliente y cinta de carrocero, formando una figura estilizada.

Después se cubre todo el conjunto con tiras de luces LED —preferiblemente con cable blanco— que se sujetan también con cinta de carrocero. Para darle un acabado más uniforme, se puede aplicar cola blanca para simular un efecto papel maché y terminar con un toque de nieve en spray.

3. TRIÁNGULOS HECHOS DE MADERA

Esta idea DIY es perfecta para quienes buscan una estética nórdica o escandinava. Solo se necesitan listones de madera, pegamento especial y silicona para unir las piezas hasta crear uno o varios triángulos. Puede hacerse un solo triángulo grande o un conjunto de tres figuras en distintos tamaños. Después, basta con añadir pequeñas luces, adornos discretos o dejar la estructura al natural para un resultado aún más minimalista.

4. ÁRBOL DE LUCES EN LA PARED

Probablemente la opción más sencilla de todas. Consiste en dibujar la forma de un árbol directamente en la pared utilizando luces LED en zigzag: más ancho en la base y estrechándose hacia la parte superior.

Además de ocupar cero espacio, es completamente seguro para casas con niños pequeños o mascotas, y permite jugar con diferentes colores de luz según el estilo que se prefiera. También se desmonta en segundos.

5. ÁRBOL DE RAMAS O LISTONES PEGADOS A LA PARED

Es una variación del árbol de luces que combina elementos naturales o sintéticos. Se puede crear la silueta del árbol pegando ramas de abeto natural, ramas secas o incluso listones de madera ordenados de mayor a menor.

Esta versión admite múltiples estilos: rústico, nórdico, natural o incluso más elegante si se añaden luces cálidas o pequeños adornos planos. Como en el caso anterior, es ideal en hogares pequeños o con mascotas.