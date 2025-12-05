Desconecta. Ni en el lateral ni donde siempre las pones: la forma correcta de colocar las pastillas del inodoro

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

Las pastillas y recambios en gel que se colocan en el borde del inodoro son un recurso muy habitual en muchos hogares: aportan fragancia, liberan algo de detergente en cada descarga y ayudan a que la taza se mantenga visualmente más limpia. Sin embargo, pese a su uso extendido, mucha gente las coloca en un lateral donde casi no pasa el agua, lo que reduce por completo su efecto y hace que el producto se desperdicie.

La creadora de contenido especializada en limpieza Michelle Huayamave (@michelita.huayamave) ha explicado en uno de sus vídeos cuál es la posición correcta para que estas pastillas funcionen de verdad y no acaben durando menos o disolviéndose de manera irregular.

CÓMO COLOCAR CORRECTAMENTE LAS PASTILLAS DEL INODORO

Según explica, la clave es colocarlas justo debajo del chorro de agua. Esta posición permite que el producto se disuelva de manera uniforme cada vez que se utiliza la cisterna, repartiendo mejor el gel limpiador y evitando residuos en los bordes del soporte.

Para lograrlo, recomienda girar el soporte de la pastilla y ajustarlo directamente en el conducto por donde sale el agua. De esta manera, la pastilla queda perfectamente colocada y se aprovecha al máximo su capacidad de limpieza.

Además, aclara que este método es válido para cualquier modelo de inodoro, independientemente de su tamaño o diseño. Así, cualquiera puede aplicar este consejo y asegurarse de que las pastillas cumplan su función de manera óptima.

LO QUE SÍ Y LO QUE NO PUEDEN HACER LAS PASTILLAS

Las pastillas para inodoro pueden ser útiles como complemento, ya que ayudan a que la taza se vea más limpia y retrasan ligeramente la aparición de manchas superficiales o restos de cal.

Sin embargo, los expertos de la empresa estadounidense de limpieza CottageCare recuerdan que no sustituyen una limpieza profunda ni actúan como desinfectante potente. Su capacidad para eliminar sarro, depósitos minerales o suciedad incrustada es muy limitada.