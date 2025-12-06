Desconecta. No caigas en estafas: esta es la forma segura de comprar Lotería de Navidad online

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press)

Comprar décimos de la Lotería de Navidad por Internet es una forma cómoda de que los usuarios adquieran sus décimos desde casa sin tener que acudir a un punto físico de venta. Sin embargo, esta misma facilidad también ha incrementado los intentos de fraude digital, especialmente durante la temporada navideña, cuando la demanda de lotería es más alta.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recuerda una serie de pautas básicas para evitar estafas y garantizar que la compra de décimos online se realice de forma segura.

CÓMO EVITAR ESTAFAS AL COMPRAR LOTERÍA DE NAVIDAD ONLINE

Los expertos recomiendan comprobar siempre que la web utilizada sea segura antes de comprar un décimo de la Lotería de Navidad. La opción más fiable es acudir directamente a la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, pero si se utiliza otra plataforma autorizada, es importante verificar que la dirección web comience por "https://", señal de conexión cifrada. También aconsejan conservar los correos de confirmación como justificante de la transacción.

El instituto también insiste en desconfiar de SMS o mensajes inesperados, enlaces sospechosos y aplicaciones no oficiales, ya que pueden servir para robar datos personales o bancarios.

SEÑALES DE ALERTA PARA NO CAER EN FRAUDES

Antes de realizar cualquier compra, es importante comprobar la reputación de la web y desconfiar de ofertas llamativas o precios por debajo de lo habitual, ya que suelen ser un indicador de fraude.

Además, INCIBE recuerda que Loterías y Apuestas del Estado nunca contacta por SMS, correo electrónico o redes sociales para ofrecer premios, boletos o promociones. Cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa y no debe responderse ni facilitar datos personales.

También es aconsejable emplear métodos de pago seguros y evitar introducir información sensible si existe la mínima duda sobre la fiabilidad del comercio online.

CÓMO ACTUAR SI HAS SIDO VÍCTIMA DE UNA CIBERESTAFA

En caso de haber sido víctima de un engaño relacionado con la compra de lotería, INCIBE recomienda actuar con rapidez. Lo primero es cambiar las contraseñas de cuentas que pudieran haberse visto comprometidas y eliminar aplicaciones de dudosa procedencia.

Si el dispositivo se ha infectado con un virus tras abrir algún fichero sospechoso, es recomendable emplear herramientas de seguridad confiables para eliminar la amenaza y proteger el sistema. En estos casos, lo más prudente es acudir a un especialista.

Por último, se recomienda denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando todas las pruebas disponibles.