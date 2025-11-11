Desconecta. No lo sabías, pero tu cafetera italiana también puede hacer café con leche directamente y queda perfecto.

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

Cada mañana, muchas personas preparan su café, añaden leche fría de la nevera y, al notar que se enfría, recurren al microondas para ajustar la temperatura. Pero resulta que ese último paso puede ahorrarse gracias a un método que, de tanto en tanto, se hace popular en redes sociales: preparar el café con leche directamente en la cafetera italiana -la moka de toda la vida- para conseguir una mezcla cremosa y a la temperatura perfecta.

El truco lo ha compartido Berni el del Café (@bernieldelcafe), creador de contenido especializado en café y barista en Breno Café, una cafetería de especialidad en México. En su vídeo, que acumula cientos de reproducciones, demuestra que con un simple gesto se puede conseguir un café con leche uniforme y "delicioso" sin necesidad de calentar la leche aparte.

CÓMO HACERLO: PASO A PASO

Berni explica que lo primero es llenar la moka con agua caliente hasta la válvula de seguridad. Después se coloca el filtro y se rellena con café molido fino, "casi tan fino como si fuera para espresso", recomienda. Un truco que da el propio barista es hacer pequeños golpecitos con un tenedor sobre el café molido para que no se compacte y permitir que el agua circule bien.

Con la cafetera cerrada, se pone a fuego bajo y llega la parte interesante: justo antes de que empiece a salir la extracción del café, hay que añadir leche fría en la parte superior de la moka. De ese modo, el café recién hecho se mezcla directamente con la leche y ambos líquidos alcanzan una temperatura cálida y homogénea.

Según explica el propio Berni, la clave está en no poner la leche desde el principio, ya que el calor directo la haría hervir y estropearía el sabor. Al incorporarla justo cuando empieza a salir el café, se consigue un punto medio perfecto: ni quemado ni frío. "Es un café con leche delicioso porque la leche se calentó riquísimo con el café", comenta en el vídeo.

LO QUE NO DEBES HACER

Aunque este método es una forma práctica de preparar un café con leche, no todos los trucos que circulan por internet son igual de seguros. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado en alguna ocasión que nunca se debe poner leche en la parte inferior de la cafetera italiana, ya que puede obstruir la válvula de seguridad y provocar una sobrepresión.

Los expertos explican que la leche, al hervir, genera burbujas y residuos grasos que pueden bloquear los conductos y alterar el sabor. En cambio, añadirla en la parte superior -como propone este truco- no plantea riesgos, siempre que se respete la capacidad del depósito y se evite llenarlo por completo.

Para quienes buscan un acabado más cremoso o con espuma, el consejo de los expertos es apostar por la opción más clásica: calentar la leche aparte, usar un pequeño espumador o batidor manual para darle cuerpo y verterla después sobre el café.