Desconecta. Qué significa que siempre dejes el último sorbo del café, según la psicología

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Hay quien no puede terminar un café por mucho que lo disfrute. Da igual el tamaño de la taza o la intensidad del aroma: el último sorbo siempre queda intacto en el fondo. Le ocurre a mucha más gente de lo que parece y, aunque solemos atribuirlo a una manía personal, este gesto cotidiano puede tener una explicación curiosa relacionada con cómo interpreta el cerebro ciertos cambios sensoriales.

En un vídeo divulgativo, la farmacéutica leonesa Elena Monje (@infarmarte) compartió su experiencia y apuntó a una posible raíz psicológica. Según relata, ese rechazo al último trago no tiene que ver con falta de sed ni con el sabor del café, sino con algo que sucede justo al final: cambios en la textura, la temperatura o la presencia de pequeños sedimentos.

SEÑALES QUE EL CEREBRO INTERPRETA COMO DESAGRADABLES

La mayoría de bebidas filtradas, incluido el café, concentra en el fondo partículas en suspensión o ligeros cambios de densidad. Son detalles mínimos, casi imperceptibles, pero suficientes para que la sensación en boca cambie justo al final. Monje apunta que no se trata de un problema con el sabor ni de falta de ganas, sino de cómo el cerebro reacciona ante ese estímulo inesperado y decide, casi sin pensarlo, que es mejor no beberlo.

Este comportamiento se relaciona con un mecanismo humano básico: la aversión al asco. Se trata de una respuesta adaptativa general que ayuda a evitar sustancias que podrían estar contaminadas o resultar desagradables, un instinto que opera de forma inmediata y no necesariamente consciente.

UN GESTO COMÚN QUE NO TIENE NADA DE PREOCUPANTE

No terminarse el café no significa que haya una fobia, un trastorno ni una aversión real a la bebida. Es, más bien, una reacción cotidiana que muchas personas comparten sin saberlo. Para algunas, el último sorbo pasa desapercibido; para otras, supone un pequeño límite sensorial que prefieren no cruzar.

En cualquier caso, se trata de un comportamiento normal que no requiere corregirse. Forma parte de cómo cada persona percibe y procesa los estímulos que se concentran en el fondo de una taza. Y si nunca terminas ese último trago, tal vez tu cerebro solo esté respondiendo -un poquito- a un reflejo de protección que lleva miles de años acompañándonos.