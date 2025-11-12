Desconecta. Una profesional de la limpieza en España enseña cómo limpiar los cristales para que queden sin marcas

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Unos cristales limpios transforman cualquier habitación: amplían la luz, dan sensación de amplitud y transmiten cuidado. Pero mantener ese brillo impecable no siempre es sencillo. Las marcas de agua, el polvo o los restos de jabón pueden arruinar el esfuerzo en cuestión de minutos si no se aplica la técnica adecuada.

Consciente de ese problema cotidiano, Michelle Huayamave, trabajadora de la limpieza en España, ha mostrado en TikTok su método para conseguir un acabado perfecto con los materiales más simples: agua caliente y jabón lavavajillas. Su propuesta, directa y sin complicaciones, demuestra que a veces la clave está en la práctica diaria más que en los productos especializados.

UN MÉTODO SENCILLO Y EFECTIVO

Michelle comienza preparando una mezcla de agua caliente con unas gotas de lavavajillas, el mismo que se utiliza habitualmente para fregar los platos. Con una bayeta de microfibra empapada en la solución, limpia toda la superficie del cristal, prestando especial atención a las zonas donde suelen acumularse más restos o huellas.

Para alcanzar las partes más altas, recomienda utilizar un palo extensible con soporte para la bayeta, una herramienta práctica que permite trabajar cómodamente sin necesidad de escaleras. Una vez aplicada la mezcla, pasa una bayeta de microfibra seca para retirar la humedad sobrante, un gesto que -según explica- ayuda a evitar las marcas que suelen aparecer al secarse.

Como toque final, aconseja repasar con un papel de cocina tras el secado. Este último paso, asegura, elimina cualquier rastro imperceptible de agua o jabón y deja los cristales con un acabado uniforme y brillante.