Desconecta. Vertí un vaso de esta mezcla por el desagüe y el mal olor desapareció: el truco seguro que recomienda un químico

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El mal olor que a veces sale del fregadero o del lavamanos no siempre indica un atasco. En muchos casos, el problema está en el propio sifón, ese tramo curvado de la tubería que retiene un pequeño volumen de agua para bloquear el paso de gases. Cuando ese "sello" de agua se evapora o cuando la biopelícula acumulada en las paredes empieza a degradarse, el olor aparece sin previo aviso y puede invadir toda la cocina o el baño.

En estos casos, no siempre hace falta desmontar nada ni recurrir a productos agresivos. El ingeniero químico Diego Fernández -@renovandoconideas- ha explicado recientemente un método sencillo y seguro para limpiar el sifón sin herramientas y eliminar la biopelícula que suele causar estos olores.

A partir de su explicación, este es el procedimiento que realmente funciona para recuperar el buen olor en el desagüe.

POR QUÉ HUELE MAL EL DESAGÜE

El sifón mantiene un volumen de agua que actúa como barrera contra los gases del alcantarillado. Si el grifo se usa poco, el agua puede evaporarse y dejar la tubería abierta. En ese caso, basta con dejar correr el agua unos segundos para restablecer el sello.

Cuando el olor persiste incluso con el sifón lleno, el origen suele estar en la acumulación de restos orgánicos: grasas, residuos de jabón o pequeñas partículas que, con el tiempo, forman una biopelícula en las paredes interiores. Esa capa alberga bacterias cuya degradación produce el olor.

Según Fernández, en ese punto la mezcla de bicarbonato y vinagre no soluciona el problema, porque "solo hace burbujitas" y no actúa sobre la biopelícula.

EL MÉTODO QUE SÍ FUNCIONA: PERCARBONATO + AGUA CALIENTE

En su lugar, el ingeniero recomienda usar percarbonato de sodio, un compuesto habitual en detergentes ecológicos. Al disolverse en agua caliente libera oxígeno activo y genera un medio alcalino capaz de descomponer la materia orgánica, romper la biopelícula bacteriana, y emulsionar grasas acumuladas en el sifón.

Estos son los pasos a seguir:

1. Coloca una o dos cucharadas de percarbonato en el desagüe.

2. Añade un litro de agua caliente (no hirviendo).

3. Deja actuar 20 minutos.

4. Enjuaga con uno o dos litros más de agua caliente para arrastrar los restos.

Conviene evitar el agua hirviendo, ya que puede deteriorar las tuberías de PVC al someterlas a temperaturas excesivas y dañar sus juntas. Usar agua simplemente caliente garantiza la eficacia del proceso sin comprometer la instalación.

Si el olor reaparece poco después, es posible que el problema esté en el propio sifón. En esos casos conviene revisarlo y, si es necesario, desmontarlo para limpiar manualmente los restos acumulados y asegurarse de que las juntas están en buen estado. Otra opción es instalar una válvula antiolores en la rejilla, una solución sencilla que bloquea el retorno de gases sin necesidad de obras ni sustituciones.