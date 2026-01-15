Desconfianza pública, vinculada a la caída en donaciones de órganos en EEUU

WASHINGTON (AP) — Las donaciones de órganos de personas recientemente fallecidas disminuyeron el año pasado en Estados Unidos por primera vez en más de una década, lo que resultó en menos trasplantes de riñón, según un análisis emitido el miércoles que expone signos de desconfianza pública en el sistema.

Más de 100.000 personas en Estados Unidos están en lista de espera para un trasplante. La gran mayoría de ellas necesita un riñón, y miles mueren cada año mientras esperan.

El Colaborativo de Trasplantes de Riñón, una organización sin fines de lucro, analizó datos federales y encontró que se realizaron 116 trasplantes de riñón menos el año pasado que en 2024. Esa pequeña diferencia es una señal de alerta porque el análisis rastreó la disminución hasta algunos informes de pacientes preparados para extracción de órganos a pesar de mostrar señales de vida.

Esas extracciones planificadas fueron detenidas, y Estados Unidos está desarrollando salvaguardas adicionales para el sistema de trasplantes. Pero esto sacudió la confianza pública, lo que llevó a algunas personas a retirar sus nombres de las listas de donantes.

El doctor Andrew Howard, quien lidera el Colaborativo de Trasplantes de Riñón, dijo que la disminución de trasplantes de riñón del año pasado habría sido mayor si no fuera por un pequeño aumento —alrededor de 100— en trasplantes de donantes vivos. El colaborativo aboga por un aumento en las donaciones en vida, que constituyen una fracción de los aproximadamente 28.000 trasplantes de riñón anuales.

Con la excepción de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 estaba en su apogeo, los trasplantes de órganos han estado aumentando año tras año. La disminución de donantes fallecidos del año pasado no se tradujo en menos trasplantes en general: hubo poco más de 49.000 en comparación con 48.150 en 2024. Los trasplantes de corazones, hígados y pulmones continuaron registrando aumentos, según datos federales. Howard dijo que eso probablemente se debió a diferencias en cómo se evalúan y asignan los diversos órganos para trasplante.

La Asociación de Organizaciones de Adquisición de Órganos no participó en el análisis del miércoles, pero expresó alarma y exhortó a sus miembros, hospitales y reguladores federales "a unirse para restaurar la confianza pública y fortalecer este importante sistema"

