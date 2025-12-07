Desconocidos asesinan a un alcalde en Guatemala

El alcalde de un poblado del este de Guatemala fue asesinado por desconocidos la noche del sábado mientras participaba de un desfile navideño, informó este domingo la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).

El ataque armado contra el edil del municipio de Masagua, Nelson Marroquín, se produjo en la aldea Obero, 70 km al este de la capital guatemalteca, informó un portavoz de ANAM.

Marroquín, de 38 años, falleció cuando era trasladado al hospital de Escuintla debido a las lesiones de bala que presentaba. Uno de sus guardaespaldas también resultó herido y recibe atención médica.

"Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua", afirmó el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo en la red social X.

El mandatario dijo que giró "instrucciones" al ministerio de Gobernación para que los responsables del "acto deleznable" sean puestos "ante la ley".

La tasa de homicidios en Guatemala pasó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 este año (más del doble del promedio mundial), de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

En octubre, la fuga de 20 pandilleros de una cárcel provocó la peor crisis durante el gobierno de Arévalo, que comenzó en enero de 2024. Diversos sectores sociales y empresariales criticaron al gobernante por las fallas en seguridad.

