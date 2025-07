Desconocimiento y "fuerte presión social", principales obstáculos de mujeres con discapacidad intelectual para ser madre

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo a la hora de ser madres son la falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos, el desconocimiento sobre métodos anticonceptivos y una "fuerte presión social que cuestiona la capacidad de estas mujeres para criar a sus hijos e hijas". Así lo refleja un estudio realizado por Plena inclusión sobre la maternidad de estas mujeres, que concluye que casi la mitad de ellas desconoce que tiene derecho a ser madre como el resto de mujeres. Según ha señalado Plena inclusión, la mayoría de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo no son madres, y muchas de ellas no lo han sido por motivos ajenos a su voluntad. En esta investigación han participado 315 mujeres con discapacidad intelectual de toda España, de las que el 83% no ha sido todavía madre. El informe combina una encuesta y entrevistas en profundidad. Los datos del estudio, recogido por Europa Press, muestran que casi el 80% de las mujeres encuestadas piensa que la sociedad considera que no deberían ser madres. "Las mujeres con discapacidad intelectual se enfrentan a dos estereotipos contradictorios. Por un lado, se ven influenciadas, como el resto de las mujeres, para ser madres en una etapa de su vida y, por el otro, en ellas opera el prejuicio extendido que asegura que las mujeres con discapacidad intelectual no deben ser madres", concluye el estudio. El informe de Plena inclusión ha contado con la participación de mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo de 16 comunidades autónomas, fundamentalmente vinculadas a entidades del movimiento asociativo de Plena inclusión. Todas ellas son mayores de 18 años y residentes en España. Finalmente, Plena inclusión recuerda que "todas las mujeres, con o sin discapacidad, tienen derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su maternidad". Para ello, reclama "más apoyos, información accesible y una transformación cultural que ponga fin a los prejuicios que siguen limitando los derechos de muchas mujeres".