Descontento en las gradas y la cancha mientras Wolfsburg se acerca al descenso con otra derrota

BERLÍN (AP) — Wolfsburg se acercó el sábado un paso más al descenso de la Bundesliga con una derrota en casa por 2-1 ante el Hamburger SV que terminó con jugadores rivales peleándose en una trifulca sobre el césped.

Con el rostro cubierto, aficionados del Wolfsburg lanzaron bengalas al campo, lo que hizo que una nube de humo negro se elevara detrás de una de las porterías para ilustrar su frustración por la situación del equipo, después de que su octavo partido sin ganar lo dejara 17mo en la división de 18 equipos.

Los suplentes y los miembros del cuerpo técnico de ambos equipos irrumpieron en el campo tras el pitazo final, con el mediocampista del Wolfsburg Maximilian Arnold aparentemente reaccionando con enojo después de ser provocado por rivales de Hamburgo.

Los silbatazos del árbitro Florian Exner no lograron detener la trifulca y le mostró tarjeta roja al arquero suplente del Wolfsburg, Marius Müller.

Christian Eriksen anotó de penal para el Wolfsburg, pero su equipo recibió dos goles y el Hamburgo convirtió ambos para colocarse nueve puntos por encima del conjunto local y en buena posición para asegurar la permanencia en su primera temporada de regreso a la máxima división.

Es probable que haya sido el último partido de Daniel Bauer como entrenador del Wolfsburg, con Dieter Hecking y Felix Magath mencionados como posibles regresos para conducir a la seguridad al club respaldado por Volkswagen. El sucesor de Bauer sería el tercer técnico del equipo en la temporada.

Los aficionados del Wolfsburg exhibieron una pancarta antes del partido en la que decían que era la última oportunidad para el equipo y que estaban con los jugadores. Después, apareció otra pancarta que decía: “Oportunidad desperdiciada, apoyo retirado”.

Quedan nueve jornadas después de este fin de semana.

“Nos quedan nueve juegos, lo daremos todo y esperamos que la próxima semana todo vaya en otra dirección”, indicó Arnold. “Sólo lo lograremos juntos. Entiendo la frustración y decepción. Creo que nadie va a dormir esta noche porque duele mucho. Aún así, nos tenemos que levantar mañana. Así es la vida, siempre hay nuevas oportunidades”.

El próximo rival del Wolfsburg es el Hoffenheim, que es tercero, antes de enfrentar a su rival en el descenso Werder Bremen y el Bayer Leverkusen.

Carrera por la Liga de Campeones

Alexander Prass anotó dos veces y el Hoffenheim derrotó 4-2 como visitante al colista Heidenheim para consolidarse en el tercer puesto.

El Bayer Leverkusen estaba encaminado a subir al cuarto lugar —el último que da clasificación a la Liga de Campeones— al irse arriba 3-2 ante el Freiburg y sus rivales directos por la clasificación, Stuttgart y Leipzig, perdían.

Pero, Matthias Ginter marcó sobre el final para el Freiburg y empató 3-3; el Stuttgart igualó 2-2 en Mainz, y Yan Diomande condujo al Leipzig a una victoria en casa por 2-1 sobre el Augsburg.

El Stuttgart se mantuvo cuarto con 47 puntos, por delante del Leipzig por diferencia de goles, con el Leverkusen tres puntos atrás en el sexto lugar.

El Borussia Dortmund, segundo, enfrenta más tarde al Colonia.

El Bayern Múnich tiene una ventaja de 14 puntos tras vencer 4-1 al Borussia Mönchengladbach el viernes.

