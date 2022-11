Descubre más ofertas que nunca durante el evento de fin de semana Cyber Monday de Amazon

Seattle--(business wire)--nov. 21, 2022--

(NASDAQ:AMZN) – La temporada de ahorros de Amazon continúa durante el evento de fin de semana del Cyber Monday, con grandes descuentos en las principales categorías, a partir del sábado 26 de noviembre y hasta el lunes 28 de noviembre. Los clientes pueden aprovechar ofertas increíbles en marcas populares como Anastasia Beverly Hills, Peloton, Segway y Bose, mientras encuentran aún más formas de ahorrar con opciones de pago flexibles, ofertas en tarjetas de regalo y recompensas de devolución de efectivo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005260/es/

Unwrap More Deals Than Ever Before During Amazon’s Cyber Monday Weekend Event (Photo: Business Wire)

Ahorra durante toda la temporada y obtén un adelanto de las mejores ofertas de Cyber ​​​​Monday

Crea momentos felices para todos quienes estén en tu lista de regalos con algunas de las mejores ofertas de la temporada, en las marcas más populares del año, durante el evento de fin de semana Cyber ​​Monday de Amazon. Los clientes deben monitorear las ofertas frecuentemente para conocer las ofertas sorpresa que aparecerán cada 30 minutos durante determinados períodos del evento de tres días.

Descubre las mejores ofertas antes del Cyber Monday y Black Friday

¡Haz tu lista y revísala dos veces! Los clientes pueden aprovechar ofertas increíbles, como la oferta del día, incluso antes de que comiencen los eventos de compras del Black Friday y Cyber Monday de Amazon. Con el lanzamiento de nuevas ofertas todos los días, los clientes pueden monitorearlas con frecuencia para descubrir ofertas en los productos que les encantan.

¡Famosos de Internet! Selecciones festivas de los influencers

Los clientes pueden comprar colecciones exclusivas en Amazon de sus influencers y expertos favoritos, quienes seleccionaron sus artículos preferidos para la temporada.

Compra a pequeñas empresas y ahorra en grande en miles de deslumbrantes ofertas

En esta temporada de fiestas, hemos hecho que sea más fácil que nunca para los clientes descubrir y adquirir productos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon. Compra artículos de marcas emergentes, Amazon Handmade y consulta la guía de regalos por pequeñas empresas, que presenta selecciones como Not-So-Boring Stocking Stuffers (rellenos nada aburridos para calcetines), Treat Yourself (consiéntete), productos por menos de $50 y selecciones de regalos de celebridades como Ayesha Curry, Oprah Winfrey y Kristin Cavallari. Busca la insignia de pequeña empresa para descubrir y comprar productos, así como ofertas de pequeñas empresas, incluidas marcas con Negros, mujeres y familias militares como propietarios, así como artesanos independientes.

Más maneras de ahorrar durante esta temporada

Amazon les brinda un valor excepcional a los clientes durante toda la temporada con más formas de comprar y ahorrar, con opciones de pago flexibles y recompensas de devolución de efectivo.

Entérate de las últimas noticias al visitar About Amazon, donde puedes encontrar consejos para comprar en Amazon y obtener más información sobre cómo Amazon está preparado para atender a los clientes en esta temporada de fiestas.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221121005260/es/

CONTACT: Amazon.com, Inc.

Media Hotline

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Keyword: washington united states north america

Industry keyword: women fashion influencer retail toys teens footwear men children hispanic family online retail consumer consumer electronics technology other retail communications specialty lifestyle

SOURCE: Amazon.com, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 11/21/2022 03:01 am/disc: 11/21/2022 03:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20221121005260/es

AP