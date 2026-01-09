Descubren 100 cráneos y partes momificadas de cuerpos en un caso de robo de tumbas en Pensilvania

Cráneos y huesos visibles en el asiento trasero de un coche cerca de un cementerio abandonado en las afueras de Filadelfia condujeron a la policía hacia un sótano lleno de partes de cuerpos que, según las autoridades, fueron acumulados por un hombre que ahora enfrenta cargos de robar alrededor de 100 conjuntos de restos humanos.

El arresto del martes por la noche puso fin a una investigación de varios meses sobre robos en el Cementerio Mount Moriah, donde se forzaron al menos 26 mausoleos y bóvedas desde principios de noviembre, aseguran las autoridades.

Los investigadores registraron posteriormente la residencia y la unidad de almacenamiento de Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, en Ephrata, y reportaron el hallazgo de más de 100 cráneos humanos, huesos largos, manos y pies momificados, dos torsos en descomposición y otros restos óseos.

“Se encontraban en varios estados (de descomposición). Algunos de ellos estaban colgados por así decirlo. Algunos estaban ensamblados, otros eran sólo cráneos en un estante”, indicó el fiscal del distrito del condado de Delaware, Tanner Rouse.

La mayoría de los restos estaban en el sótano, indicaron las autoridades, que también recuperaron joyas que se cree que están vinculadas a las tumbas. En un caso, uno de los torsos aún conservaba un marcapasos.

Según la policía, Gerlach robaba mausoleos y bóvedas subterráneas del cementerio, que data de 1855. Es considerado el cementerio abandonado más grande del país, según Friends of Mount Moriah Cemetery, una organización dedicada a mantener el panteón de 64 hectáreas (160 acres) en Yeadon, el cual alberga alrededor de 150.000 tumbas.

La policía había estado investigando la serie de robos cuando un investigador verificó las placas del vehículo de Gerlach y descubrió que había estado cerca de Yeadon en varias ocasiones durante el período en que ocurrieron los robos. La policía dice que los robos se centraron en bóvedas selladas y mausoleos de entierros antiguos, los cuales fueron abiertos a la fuerza para alcanzar los restos en su interior.

El sospechoso fue arrestado mientras se dirigía a su coche con una palanca y una bolsa de arpillera en la que los agentes encontraron los restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos, indicó la policía.

Gerlach les dijo a los investigadores que tomó alrededor de 30 conjuntos de restos humanos y les mostró las tumbas de las que robó, indicó la policía.

“Dada la enormidad de lo que estamos viendo y la absoluta falta de una explicación razonable, es difícil decir en este momento, en esta coyuntura, exactamente qué fue lo que ocurrió. Estamos tratando de averiguarlo”, dijo Rouse a la prensa.

Gerlach enfrenta 100 cargos de abuso de un cadáver y posesión de propiedad robada, junto con varios cargos de profanación de un monumento público, profanación de un objeto venerado, profanación de un lugar de entierro histórico, robo, allanamiento y hurto.

Permanece encarcelado con una fianza de US$ 1 millón. Los registros judiciales no mencionan que cuente con un abogado.

