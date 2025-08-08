Descubren agujero negro que triplica al sol

El agujero negro se encuentra en el centro de una galaxia conocida como CAPERS-LRD-z9. Se cree que ambos objetos cósmicos se formaron hace alrededor de 13.300 millones de años, o solo 500 millones de años después del big bang que creó el universo.

(La teoría del Big Bang sugiere que el universo comenzó como un punto ultradenso y extremadamente caliente que se expandió rápidamente en todas las direcciones en un evento caótico hace unos 13.800 millones de años).

El descubrimiento del agujero negro, descrito en un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, podría arrojar luz sobre los primeros días del universo y proporcionar información sobre cómo evolucionaron los agujeros negros y las galaxias.

La luz tarda en viajar a través del espacio, lo que significa que observar objetos distantes en el cosmos es un poco como acceder a un portal en el tiempo, dijo Anthony Taylor, investigador postdoctoral de la Universidad de Texas en Austin que dirigió el equipo internacional de científicos del estudio.

"Cuando miramos objetos que están muy, muy lejos, esa luz ha tardado miles de millones en llegar a nosotros", dijo. "Así que, en realidad, estamos viendo estos objetos como estaban en el universo primitivo".

En cuanto a los agujeros negros, este es enorme, según los investigadores. Se estima que es hasta 300 millones de veces el tamaño del sol, con una masa equivalente a la de la mitad de las estrellas de su galaxia.

También es aproximadamente 10 veces más masivo que el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia de la Vía Láctea, dijo Taylor.

El investigador y sus colegas encontraron el agujero negro en observaciones de los confines más extremos del universo, a través del Telescopio Espacial James Webb de la NASA. Los investigadores utilizaron una técnica conocida como espectroscopia, que divide la luz en diferentes longitudes de onda y colores, similar a cómo un prisma separa la luz solar en los colores del arco iris.

La galaxia que alberga el nuevo agujero negro también fue un descubrimiento fascinante, dijeron los investigadores. Es parte de una clase de galaxias apodadas "Little Red Dots" porque emiten longitudes de onda rojas de luz y son muy compactas e inesperadamente brillantes, según Taylor.

Todavía no se sabe mucho sobre los Little Red Dots, pero fueron vistos por primera vez por el telescopio espacial James Webb. Aunque algunos se han visto relativamente cerca, Finkelstein dijo que probablemente eran más comunes en el universo primitivo. (ANSA).