Descubren en Australia una ballena antigua “adorable” pero temible

Científicos australianos descubrieron una ballena de dientes afilados que merodeaba los mares hace 26 millones de años, y afirmaron el miércoles que la especie era "engañosamente adorable" y un temible depredador.

Museos Victoria reconstruyó la especie a partir del fósil bien preservado de un cráneo encontrado en 2019 en la Costa del Surf de Victoria.

Los científicos descubrieron un "depredador veloz, de dientes afilados" que tendría el tamaño de un delfín.

"Esencialmente es una pequeña ballena con ojos grandes y una boca llena de dientes afilados y cortantes", indicó el investigador Ruairidh Duncan.

"Imagina la versión similar a un tiburón de una ballena barbada, pequeña y engañosamente adorable, pero definitivamente no inofensiva", señaló.

El cráneo perteneció a un grupo de ballenas prehistóricas conocidas como mammalodóntidas.

Se trata de la cuarta especie de mammalodón descubierta, indicó Museos Victoria.

"Este fósil abre una ventana a cómo ballenas antiguas crecieron y cambiaron, y cómo la evolución moldeó sus cuerpos al adaptarse a la vida en el mar", explicó el paleontólogo Erich Fitzgerald, coautor del estudio.

La Costa del Surf de Victoria se ubica en la Formación Jan Juc, con características geológicas que datan de la época del Oligoceno, hace entre 23 y 30 millones de años.

Una serie de fósiles raros han sido encontrados a lo largo del pintoresco tramo de playa, un sitio reconocido para el estudio de la evolución temprana de las ballenas.