Descubren en Finlandia a un anciano que llevaba 20 años viviendo en un sótano

Un octogenario finlandés fue encontrado "en mal estado de salud" en el sótano de una casa de Helsinki que no tenía ni ventanas ni baño, donde llevaba viviendo al menos 20 años, declaró el viernes la policía, que abrió una investigación.

Dos hombres y una mujer, de unos 60 años, fueron detenidos y luego liberados, declaró la policía a la AFP. Ambos conocían al octogenario pero no tienen ningún parentesco con él, según la fuente.

Ahora, los agentes quieren averiguar si otras personas que residían en la misma vivienda serían culpables de tráfico de seres humanos, explotando la dependencia del hombre y sometiéndolo a unas condiciones de vida degradantes, posiblemente para sacar un beneficio financiero.

El anciano fue descubierto el lunes en un distrito del norte de la capital finlandesa durante un allanamiento y necesitaba asistencia inmediata.

El sótano donde vivía consiste en una habitación sin ventana, sin acceso a WC y sin posibilidad de preparar comida, agregó la policía.

Vivía en esas condiciones desde hace al menos 20 años, declaró el inspector jefe Jari Korkalainen, que precisó que las autoridades competentes están atendiéndolo.