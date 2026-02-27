Descubren en Níger fósiles de un gigantesco dinosaurio carnívoro similar al 'Tyrannosaurus rex'

Hace unos 95 millones de años, un enorme dinosaurio carnívoro con una cresta en forma de cuchilla y dientes entrelazados recorría el continente africano.

En lo profundo de los desiertos de Níger, científicos descubrieron fósiles pertenecientes a un gigantesco ejemplar del grupo 'Spinosaurus'.

Los investigadores creen que este dinosaurio, apodado "garza infernal", rivalizaba en tamaño con el temible 'Tyrannosaurus rex', con unos 12 metros de longitud y una cresta en forma de espada de unos 50 centímetros sobre la cabeza.

"Creo que es una garza infernal", afirmó Paul Sereno, paleontólogo de la universidad de Chicago y autor principal del estudio publicado el jueves en la revista Science.

"Si se observa la longitud del cráneo, del cuello y de las patas traseras, estamos en el campo de las garzas", explicó.

En el pasado, la mayoría de los fósiles de espinosáuridos se habían encontrado cerca de las costas del norte de África, lo que llevó a algunos científicos a pensar que estos animales, comedores de peces, eran totalmente acuáticos y nadaban en aguas profundas para capturar presas.

Sin embargo, en esta ocasión los fósiles fueron descubiertos mucho más hacia el interior, a cientos de kilómetros de lo que habría sido el océano más cercano.

"Creo que era un animal que podía entrar fácilmente en aguas poco profundas. Pero no creo que fuera un buceador ni un buen nadador", indico Sereno.

- Hallazgo "extraordinario" -

La búsqueda comenzó en 2019 en el desierto del Sáhara, cuando el geólogo francés Hugues Faure encontró un diente perteneciente al gigantesco depredador 'Carcharodontosaurus'.

Pero las arenas desérticas no revelaron más restos hasta que un tuareg, vestido con una gabardina negra, se acercó al equipo de Sereno en motocicleta afirmando saber dónde había "huesos grandes".

Tras un viaje de día y medio, llegaron a un lugar remoto donde enormes huesos sobresalían del suelo.

En pleno desierto, los investigadores quedaron asombrados ante un fémur de casi dos metros, además de la mandíbula, dientes y la base de la cresta.

En 2022, Sereno regresó con un equipo de 100 personas y 64 guardias nigerinos para excavar lo que describió como un "sitio que cambia la historia".

Descubrieron un cráneo, fragmentos de las patas traseras y varias crestas.

"La cresta no se parecía a nada que hubiéramos visto antes", señaló Sereno.

Algunos miembros del equipo se emocionaron hasta las lágrimas al darse cuenta de que "era una nueva especie y que sería un descubrimiento histórico".