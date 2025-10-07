Descubren nueva especie de rana venenosa en Amazonia de Perú
Un equipo de científicos descubrió una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía de Perú, de vivos colores y apenas milímetros, informó este lunes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
La nueva variedad de anfibio, denominada Ranitomeya hwata, sólo tiene "15 mm de longitud", dijo el organismo en un comunicado, sin precisar la fecha del hallazgo.
Esto la convierte en una de "las especies más pequeñas del género Ranitomeya", caracterizadas por sus vivos colores y comportamiento reproductivo único.
Los machos reclutan "múltiples hembras por sitio de cría", explicó Sernanp.
Sus individuos habitan exclusivamente en bosques de bambú del género Guadua.
Este tipo de ranas emplean las cavidades huecas de los tallos de esas plantas, donde se almacena agua lluvia, para reproducirse.
El nuevo anfibio fue descubierto en el Parque Nacional Alto Purús, ubicado entre las regiones Ucayalí y Madre de Dios, fronteriza con Brasil.
"Este descubrimiento destaca el gran valor de las áreas naturales protegidas como refugios de biodiversidad y especies únicas", indicó Sernanp.
