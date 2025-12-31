Desde acorazados hasta edificios: el nombre de Trump está en todas partes

Por Tim Reid

31 dic

Como empresario neoyorquino, Donald Trump puso su nombre en propiedades inmobiliarias, campos de golf, vodka, filetes, agua embotellada y su propia universidad.

Como presidente en su segundo mandato, está fusionando su marca personal con instituciones nacionales y programas gubernamentales, una inusual afirmación de poder ⁠por parte de un líder estadounidense en ejercicio.

Desde que regresó al cargo ⁠en enero, el presidente republicano ha estampado su nombre en destacados edificios de Washington, en un proyecto de buques de guerra de la Armada, en un programa de visas para extranjeros ricos, en un sitio web gubernamental de medicamentos con receta y en cuentas federales de ahorro para niños.

Algunos historiadores lo ven como un esfuerzo superficial por construir un legado ⁠que no resistirá ‌el paso del tiempo. El cambio ​de nombre del principal centro de espectáculos de Washington por el de Centro Conmemorativo de las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy generó polémica y varias actuaciones se han cancelado ​en señal de protesta.

"No creo que el nombramiento o renombramiento garantice que el nombre de Trump vaya a estar colocado en esas cosas hasta tiempos inmemoriales", dijo Austin Sarat, profesor de jurisprudencia ‌y ciencias políticas en el Amherst College, quien puso en duda que la denominación permanezca si los demócratas recuperan el ‌poder.

Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, dijo que el Gobierno no está centrado en "una ​marca inteligente, sino en cumplir el objetivo del presidente Trump de Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo".

"Los acuerdos de precios de medicamentos, las actualizaciones atrasadas de monumentos nacionales, los acuerdos de paz duraderos y las cuentas de creación de riqueza para los niños son iniciativas históricas que no habrían sido posibles sin el audaz liderazgo del presidente Trump", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

CENTRO TRUMP-KENNEDY

El primer año del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca ha sido testigo de un bombardeo político que ha ampliado el poder presidencial, ha remodelado algunas partes de la burocracia federal y la economía, y ha reconfigurado las relaciones de Estados Unidos con el mundo.

No obstante, una de las características más llamativas de los últimos 11 meses ha sido la energía y la atención que Trump ha dedicado a poner su nombre en edificios y programas gubernamentales.

Las medidas populistas de Trump han alarmado a los demócratas y a los organismos de control de la sociedad civil, a quienes preocupa que ⁠den la impresión de que él, y no el Estado, es el proveedor de servicios esenciales. Sus defensores afirman que lo que está haciendo no es más que una prolongación de sus décadas como hábil vendedor.

La mayor protesta se produjo en diciembre, cuando ​su nombre se añadió al Centro Kennedy, bautizado en 1964 en honor del fallecido presidente demócrata por una ley del Congreso tras su asesinato. El centro fue rebautizado por su junta directiva, que fue nombrada en su mayoría por Trump.

Justo al otro lado del río Potomac se encuentra el Instituto de la Paz de Estados Unidos, un grupo de expertos financiado por el Gobierno y creado por el Congreso para evitar conflictos.

El 3 de diciembre, el Departamento de Estado lo rebautizó como Instituto de la Paz Donald J. Trump, basándose en la afirmación del mandatario de que ha puesto fin a ocho guerras, una afirmación ampliamente discutida dados los conflictos en curso en varios de esos focos. El nombre de Trump se ha colocado en el exterior del edificio.

Washington tiene muchos edificios y monumentos que llevan el nombre de presidentes, pero eso ha ocurrido tradicionalmente mucho después de que hayan dejado ⁠el cargo y normalmente son homenajes nacionales a ellos, a menudo establecidos por el Congreso. Julian Zelizer, historiador presidencial de la Universidad de Princeton, dijo que aunque los presidentes anteriores no eran tímidos a la hora de ​recordar a los votantes que eran responsables de políticas populares, como el dinero de estímulo o los programas de infraestructuras, "eso es muy diferente a lo que se está viendo hoy".

"Es mucho más fácil poner tu nombre en un edificio o en un barco que aprobar una legislación que sea perdurable", dijo Zelizer. En términos de un legado duradero, sin embargo, "es muy escaso"

BUQUES DE GUERRA "CLASE TRUMP"

Trump ha anunciado un plan para una nueva generación de buques de guerra de la Armada, a los que llamó acorazados "clase Trump" y dijo que participará ‍personalmente en los diseños.

No obstante, el anuncio

no garantiza que los buques vayan a construirse. La Armada ha cancelado programas de construcción naval en el pasado y los buques de la clase

Trump

están todavía en la fase de diseño, en un proceso que suele llevar muchos años.

La ley de recortes fiscales y de gastos de Trump aprobada en julio creó un nuevo tipo de cuentas de ahorro con ventajas fiscales para los niños, que ahora se denominan en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos "Cuentas Trump."

Dado que las cuentas fueron creadas por una ley del Congreso, es probable que el cambio de nombre necesite la aprobación del Congreso.

En octubre, el Tesoro compartió diseños preliminares de monedas de 1 dólar con imágenes de Trump para ​conmemorar el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos del Reino Unido. No se ha confirmado si la moneda de Trump se emitirá el próximo año.

La administración Trump también lanzó la "Trump Gold Card", un nuevo programa de visas para inmigrantes que permite a los inversores extranjeros adinerados una vía expedita para obtener el permiso de residencia en Estados Unidos, y TrumpRx.gov, un sitio web que ofrece precios reducidos para los medicamentos recetados y que probablemente se lanzará en 2026.

Incluso los planes para el nuevo avión de combate ‍de la Fuerza Aérea, el F-47 -aunque no lleva el nombre de Trump- se refiere en parte al 47º presidente, dijo la Fuerza Aérea.

Trump llamó al F-47 un "hermoso número".

