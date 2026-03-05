Desde alimentos a piezas de aviones quedan varados por dificultades para el transporte aéreo

* El conflicto en Irán provoca la suspensión de vuelos

* Aerolíneas de Oriente Medio representan el 13% de la carga aérea

* Conflicto redujo capacidad mundial de transporte aéreo de mercancías un 22%

* Analistas prevén alza de tarifas al contado en ‌rutas entre Asia y Europa

Por Allison Lampert, Lisa ‌Baertlein, Julie ⁠Zhu y Tim Hepher

5 mar (Reuters) - Envíos que van desde productos frescos hasta piezas de aviones se encuentran en el limbo, ya que el conflicto en Oriente Medio ha reducido la capacidad de carga y elevado las tarifas de transporte.

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel ​contra Irán ha dejado ⁠en tierra vuelos de ⁠pasajeros y de carga en toda la región, incluidos Doha y Dubái, dos de los mayores centros de carga del mundo.

Esto ha provocado una reducción del ​22% en la capacidad global de transporte aéreo de mercancías, según datos de la consultora de aviación y logística Aevean.

"Se trata de una paralización absoluta ‌de la cadena de suministro a Oriente Medio", dijo Abdol Moaberry, director ejecutivo de GA Telesis, una ​empresa de Florida que suministra piezas y repuestos para aviones.

El transporte aéreo ​de mercancías representa alrededor de un tercio del comercio mundial en términos de valor, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Las mercancías van desde productos de Apple hasta productos farmacéuticos con control de temperatura, fruta fresca y piezas de automóvil transportadas en las bodegas de los aviones de pasajeros y en aviones de especiales para carga.

Según un índice de la plataforma de reservas española Freightos, las tarifas desde el sudeste asiático a Europa han subido más de un 6% desde el viernes, y las desde el sur de Asia a Estados ​Unidos, un 5%.

"Los transportistas pueden empezar a ver tarifas al contado más altas en el corredor Asia-Europa, especialmente si la interrupción persiste y continúan las restricciones de capacidad", dijo Joshua Ng, director de Alton Aviation Consultancy.

RUTAS ASIA-EUROPA AFECTADAS

Las aerolíneas con sede en ⁠Oriente Medio representan alrededor del 13% de la capacidad mundial de carga aérea y Qatar Airways es la segunda mayor compañía de transporte de mercancías del mundo después de FedEx, según la IATA.

Brian Bourke, director ‌comercial de SEKO Logistics, dijo que Europa y la región de Asia-Pacífico, que dependen en mayor medida de los centros de operaciones de Oriente Medio, se verían más afectadas.

"Las empresas de Estados Unidos deberían prestar atención", agregó. "Pero no es tan inmediato como si estuvieras en Europa, Asia o Australia".

La capacidad de transporte aéreo de mercancías en el corredor que va de Asia a Oriente Medio y Europa ha disminuido un 39% desde el inicio del conflicto, mientras que los flujos entre China y Europa han aumentado un 26%, según Aevean.

Entre los posibles ganadores se encuentran las aerolíneas chinas, según Ng. Pueden volar a través del espacio aéreo ruso, lo que les permite ahorrar tiempo y dinero en comparación con sus ‌rivales occidentales, a los que se les prohíbe volar debido a las sanciones relacionadas con Ucrania.

Pero el caos ya ha llevado a la mayor empresa de transporte de ⁠mercancías del mundo, Kuehne+Nagel, a advertir de que en pocos días habrá retrasos en el envío de mercancías desde el sudeste asiático y China a Europa y ‌Estados Unidos.

ATASCO MARÍTIMO Y AÉREO

Los expertos dicen que resolver el caos es especialmente difícil porque tanto el transporte marítimo como el aéreo ⁠se ven afectados, lo que refleja el auge del Golfo como centro logístico integrado.

El transporte aéreo había servido de alternativa ⁠para la mercancía afectada por dos años de ataques al transporte marítimo en el mar Rojo, pero el nuevo conflicto ha reducido la vía de escape para las mercancías atrapadas en el mar.

"En tiempos de crisis, más carga se transporta por vía aérea debido a la urgencia o a los altos márgenes de beneficio. En este momento, la situación es más incierta", dijo Peter Sand, analista jefe de la empresa danesa de análisis de transporte de mercancías Xeneta.

La propia industria de la aviación se ve afectada ‌por la escasez de piezas, lo que podría retrasar la vuelta a la normalidad.

"Aunque ​los aviones no vuelen debido a la guerra, deben seguir estando en condiciones de volar para cuando se reabra el espacio aéreo", dijo Amyr Qureshi, vicepresidente senior de Aventure Aviation, que almacena piezas para las aerolíneas del golfo Pérsico en Estados Unidos.

Qureshi dijo que muchas aerolíneas han estado solicitando piezas con urgencia. "Si la pieza no llega a tiempo, el avión permanece más tiempo en el hangar (...) Es un efecto dominó".

(Reporte de Allison ‌Lampert en Montreal, Lisa Baertlein en Los Ángeles, Julie Zhu en Hong Kong y Tim Hepher en París; edición en español de Javier López de Lérida)