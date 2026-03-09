Desde Europa hasta Asia, mercados de bonos se desploman mientras crudo roza US$120

Por Yoruk Bahceli y Ankur Banerjee

LONDRES/SINGAPUR, 9 mar (Reuters) -

Los bonos se hundían el lunes en todo el mundo, ya que el rápido empeoramiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán acercó los precios del crudo a los 120 dólares por barril, elevando el temor de los inversores sobre la inflación y la reacción de los bancos centrales.

Los precios del petróleo llegaron a dispararse un 28%, a máximos desde julio de 2022, ya que la guerra, que dura ya una semana, llevó a algunos de los principales productores de la región a recortar el suministro y la preocupación por la prolongada interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz seguía inquietando a los inversores.

Además, Irán eligió a Mojtaba Jamenei para suceder a su fallecido padre como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando.

"Hoy se respira más bien un ambiente de pánico", afirmó Lyn Graham-Taylor, del Rabobank en Londres.

Los inversores "sólo valoran el enfoque de los bancos centrales en el aspecto inflacionista de la crisis del suministro energético. La valoración de las desventajas desde la perspectiva del PIB es relativamente limitada".

El espectro de la aceleración de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales tengan que mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo o, incluso, subir el costo de los préstamos ha hecho que se pase por alto el atractivo de los bonos como refugio en el conflicto.

SE INTENSIFICA LA LIQUIDACIÓN

El rendimiento de los bonos gubernamentales se incrementaba aún más a medida que los precios caían, sumándose a los dramáticos movimientos de la semana pasada.

Los inversores pasaron a descontar dos alzas de tasas por parte del Banco Central Europeo antes de fin de año, lo que supone un cambio radical con respecto a febrero, cuando el riesgo era otro recorte de tipos.

También descuentan la posibilidad de que el Banco de Inglaterra eleve las tasas este año, tras considerar bastante probable una bajada en marzo, antes del conflicto. Las expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal se han pospuesto.

El Reino Unido era el más afectado por la presión vendedora, con un aumento de casi 40 puntos básicos en el retorno de las notas a dos años, lo que supuso su mayor avance diario desde el fallido plan económico de 2022 de la ex primera ministra Liz Truss.

En Alemania, el rendimiento de la deuda subía 11 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024.

Estos movimientos siguieron a las alzas en torno a los 30 puntos básicos cada uno la semana pasada, ya que los mercados europeos se mostraron especialmente vulnerables a la liquidación, dada la dependencia de la región de las importaciones de energía.

Por el contrario, el retorno de los bonos a más largo plazo mejoraba en Japón, otro importador de energía, mientras que el yen también sentía la presión del aumento de los precios del crudo.

Los movimientos eran más moderados en Estados Unidos, el mayor productor mundial de gas natural licuado, donde el retorno de los papeles a dos años mejoraba 7 puntos básicos.

ESCENARIO DE ESTANFLACIÓN

Aunque los inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas de inflación, los analistas afirman que los movimientos del mercado de bonos se ven agravados por los cambios de posicionamiento, ya que los inversores apostaban antes por curvas de rendimiento más pronunciadas y retornos a corto plazo a la baja, mientras los bancos centrales recortaban las tasas.

Los inversores afirman que el Reino Unido ha sido especialmente vulnerable a esos cambios de posicionamiento. Los analistas ven pocas perspectivas de calma hasta que surjan indicios de resolución del conflicto.

"Este caos en los mercados financieros tiene que ver con el estrecho de Ormuz (...) Esta crisis del petróleo no terminará hasta que los barcos puedan navegar libremente por el estrecho", afirmó Ed Yardeni, de Yardeni Research, con sede en Nueva York.

"Hasta entonces, es probable que los mercados financieros se preocupen cada vez más por un escenario de estanflación al estilo de los años 70", agregó, en el que el crecimiento se estanca incluso cuando los precios suben.

Los ministros de Finanzas del G7 debatirán el lunes la posible liberación de reservas petroleras de emergencia, según una fuente del Gobierno francés.

En el mercado en general, los inversores vendían acciones y metales preciosos, volviéndose reacios al riesgo y favoreciendo al dólar.

Sin embargo, algunos analistas afirmaron que los activos de riesgo seguían indicando unas perspectivas más benignas que el mercado de bonos.

"La revalorización del mercado de tasas sugiere un escenario en el que el petróleo se mantendrá por encima de los 100 dólares durante meses. No obstante, en ese escenario deberíamos ver una revalorización mucho más pronunciada de los mercados de valores", afirmó Mohit Kumar, economista de Jefferies.

(Editado en español por Carlos Serrano)