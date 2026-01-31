Desde Nicaragua, Infantino dice que allí el fútbol crece "de manera exponencial"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el fútbol crece "de manera exponencial" en Nicaragua, país al que llegó para encabezar un congreso de la Concacaf el domingo y donde el boxeo y el béisbol son deportes predominantes.

"De verdad es excepcional lo que se está haciendo en Nicaragua (...) el fútbol es el deporte rey en el mundo, tengo que decirlo y (aquí) está creciendo de manera exponencial también", dijo el dirigente al llegar a Managua la noche del viernes.

Infantino fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto Sandino por Maurice Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, y Manuel Quintanilla, presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT), indicó el diario oficial El 19 Digital.

La llegada del máximo jerarca del fútbol mundial estuvo marcada por el hermetismo de las autoridades locales y se da en el marco del 41° Congreso Ordinario de la Concacaf, en el que participan dirigentes de las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El fútbol ha despegado en los últimos años en esta nación centroamericana con tradición por el béisbol y el boxeo, disciplinas en las que han destacado atletas a nivel internacional.

El año pasado, Nicaragua llegó por primera vez a la fase final del clasificatorio de la Concacaf para el Mundial Norteamérica 2026, donde quedó eliminada e integró el grupo C junto a Costa Rica, Honduras y Haití, que obtuvo el pase directo.

Como parte de la inversión para apoyar el fútbol, Quintanilla anunció la reconstrucción del Estadio Nacional de Fútbol "Dignidad", con un presupuesto de más de 40 millones de dólares.

Esta es la segunda visita de Infantino a Nicaragua, luego de su paso por el país en agosto de 2022.