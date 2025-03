Desde reparaciones hasta seguros, los aranceles de EEUU a autos podrían encarecer el tener un coche

NUEVA YORK (AP) — Incluso si no estás en busca de un auto nuevo, los aranceles del 25% que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de automóviles podrían hacer que tener uno sea más caro.

Se estima que los nuevos impuestos, que comenzarán a aplicarse el 3 de abril y se expandirán en las semanas siguientes, aumentarán el costo promedio de un automóvil importado de otro país en miles de dólares. Pero también se prevé que se encarezcan las reparaciones de vehículos que actualmente utilizan partes fabricadas en el extranjero, lo que, a su vez, incrementará los costos de los seguros en el largo plazo.

Aunque la Casa Blanca dice que estos aranceles fomentarán la manufactura nacional y generarán 100.000 millones de dólares en ingresos fiscales anuales, los economistas enfatizan que tensar la cadena de suministro global de la industria automotriz trae consigo alteraciones significativas. Es probable que los concesionarios y los talleres de reparación de automóviles no tengan más opción que aumentar los precios, lo que llevará a los conductores de todo el país a pagar más por el mantenimiento diario.

Esto es lo que necesitas saber.

¿Cómo afectarán los aranceles mi próxima reparación de auto?

Depende de lo que necesites reparar y a dónde vayas a que te den servicio. Pero algunos analistas de la industria advierten que los conductores podrían experimentar un aumento en los costos en las próximas semanas o meses.

“Si llevas tu auto a reparar, lo más probable es que tenga una pieza que proviene de otro país”, indicó Jessica Caldwell, jefa de análisis en el servicio para compra de autos Edmunds. “Ese precio que pagas probablemente se verá directamente afectado por el aumento” de estos aranceles.

La proclama de Trump del miércoles sobre los aranceles automotrices apunta específicamente a motores, transmisiones, partes del tren motriz y componentes eléctricos. Eso cubre muchas reparaciones, señaló Caldwell, y el gobierno estadounidense ha señalado la posibilidad de una futura expansión.

Y aunque los fabricantes de automóviles podrían desarrollar nuevas estrategias de precios para los vehículos nuevos afectados por los aranceles, Caldwell cree que estarán menos dispuestos a absorber los costos de las piezas individuales, y dejarán que sean los consumidores los que cubran por completo la factura.

Buena parte del mercado de reparación de automóviles ha dependido en gran medida de las importaciones, particularmente de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Según cifras de febrero de la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes, un grupo comercial que representa a aseguradoras de hogar, auto y negocios, aproximadamente seis de cada 10 piezas de repuesto para automóviles utilizadas en reparaciones en talleres de Estados Unidos son importadas de México, Canadá y China.

"No puedes entrar a un concesionario hoy y no ver una Naciones Unidas de autopartes", comentó Skyler Chadwick, director de Consultoría de Producto en Cox Automotive. Pero la obtención y el suministro varían entre cada proveedor, añadió, lo que hace aún más complejo determinar exactamente cuándo subirán los precios después de que estos aranceles entren en vigor.

Desiree Hill, propietaria de Crown’s Corner, un taller de reparación y mecánica de automóviles en Conyers, Georgia, dice que los aranceles automotrices ya empezaron a perjudicar su negocio. Estaba trabajando en la reparación de un auto Opel Rekord de 1960 y ordenó una pieza de Alemania, pero el fabricante canceló el pedido debido a los aranceles.

“No puedo conseguir (la pieza) en ningún lugar de nuestro país. Punto. Así que eso fue muy decepcionante”, expresó.

Aproximadamente la mitad de los autos en los que trabaja son de fabricación extranjera, por lo que los aranceles harán que reparar esos autos sea más difícil.

“Desafortunadamente, no tenemos otra opción más que subir los precios si nos los suben a nosotros”, manifestó. “No podemos asumir ese tipo de pérdida”.

Los precios de reparación de automóviles ya han estado en aumento durante años, y los analistas señalan como razones tanto el incremento de los costos laborales como el precio más alto de los componentes necesarios para vehículos con tecnología avanzada.

Edward Salamy, director ejecutivo de la Asociación de Piezas de Carrocería Automotriz, también dice que las compañías automotrices han estado tratando de “ganar un monopolio” para limitar las soluciones a sus propias piezas o procesos, lo que reduce las opciones para los consumidores.

Los aranceles, dijo, sólo exacerbarán el problema: “Muchos de estos distribuidores no tendrán más opción que aumentar su precio de lista".

¿Cómo lo están manejando los concesionarios de autos?

Joshua Allrich, quien opera un concesionario de autos usados de propiedad familiar llamado Allrich Auto en Atlanta, es uno de los preocupados por enfrentar costos más altos mientras también intenta ahorrar dinero a sus clientes.

“Va a hacer que las cosas sean mucho más caras", comentó Allrich, agregando que, aunque espera con ansias la posibilidad de que la gente se apresure a comprar autos antes de que los aranceles entren en vigor, su negocio pronto tendrá que ajustarse. “Mi especialidad son los autos económicos, autos asequibles. Y ahora, este arancel nos va a afectar directamente porque va a hacer que las cosas suban”.

Chadwick dice que los concesionarios y otros proveedores de servicios necesitarán ser lo más transparentes posible a medida que estos aranceles entren en vigor, mientras también se preparan para tener conversaciones difíciles sobre el aumento de precios con los clientes.

Añadió que los aranceles también van a poner presión en el mercado de reventa. Los autos usados a menudo tienen que ser reparados antes de que los concesionarios puedan venderlos de nuevo a los clientes, lo que nuevamente abre la puerta a costos de reparación más altos debido a los aranceles. Y “todo ese costo vuelve directamente al consumidor" a través de lo que terminen teniendo que pagar por el vehículo, explicó.

Con el fin de retrasar los impactos, algunos concesionarios y talleres de reparación podrían recurrir a acumular inventario antes de que los aranceles entren en vigor, particularmente para las piezas que se solicitan con más frecuencia. Los analistas dicen que muchos han previsto durante mucho tiempo la amenaza de los aranceles automotrices, y ya están lidiando con el impacto de los nuevos gravámenes al acero y aluminio que entraron en vigor este mes.

Pero acumular inventario sólo es útil hasta cierto punto. Y para los propietarios de pequeñas empresas, gastar dinero en mucho inventario de una vez puede ser arriesgado, especialmente cuando las amenazas de aranceles de Trump, que van y vienen, plantean preguntas sobre cuánto tiempo durarán.

Si terminan siendo de corta duración, “¿realmente quieres comprar un montón de inventario que vas a tener que guardar y mantener por bastante tiempo?”, cuestionó Caldwell.

¿Qué pasará con las primas de seguro?

Debido a que los accidentes que involucran nuevas piezas tendrán aumentos en los costos de reparación, las primas de seguro también aumentarán debido a los aranceles.

Pero eso podría ser en un futuro no tan inmediato. Bob Passmore, vicepresidente del departamento de líneas personales en la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes, prevé que los consumidores verán un impacto en su factura de seguro en de 12 a 18 meses como mínimo. Eso se debe a que los incrementos de precios tienen que afectar primero los costos de las reclamaciones, y luego implementarse una vez que se presenten y se aprueben nuevas tarifas.

Aun así, la asociación comercial ha estimado que los costos de reclamaciones de seguros de automóviles personales por sí solos podrían aumentar entre 7.000 millones y 24.000 millones de dólares anualmente.

No estaba claro por el momento cómo los grandes proveedores de seguros de automóviles se estaban preparando para los impactos de estos aranceles. Allstate, State Farm, Geico y Progressive no habían respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press hasta el viernes.

Pero incluso si tardan en llegar, estos aumentos relacionados con los aranceles llegarían cuando los consumidores ya han enfrentado mayores costos de seguro. El Instituto de Información de Seguros estimó que las primas promedio de automóviles en Estados Unidos aumentaron 14% en 2023 y 12% en 2024.

Mark Friedlander, director sénior del instituto para relaciones con la prensa, dijo por correo electrónico que la organización proyectó al comienzo del año un aumento promedio del 7% en las primas de seguro de automóviles en todo Estados Unidos en 2025, pero eso no tuvo en cuenta los posibles impactos de los aranceles, que los elevarán aún más.

Los incrementos de costos derivados de los aranceles causan una “reacción en cadena para el seguro”, añadió Caldwell. “Este es un aumento total en el costo de propiedad, en lugar de sólo un aumento en la compra".

____ Las periodistas de The Associated Press Mae Anderson en Nueva York y Sharon Johnson en Atlanta contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.