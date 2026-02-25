Desde "Tiburón" a "Star Wars", una subasta pone a la venta objetos icónicos del cine

RICKMANSWORTH, Inglaterra, 25 feb (Reuters) - El arpón utilizado en la exitosa película de Steven Spielberg "Tiburón" y una ‌cabeza luminosa de ‌C-3PO ⁠de "La guerra de las galaxias: El imperio contraataca" se encuentran entre los más de 1.550 objetos de cine y televisión ​que ⁠podrían ⁠recaudar alrededor de 9 millones de dólares en una subasta.

La subasta en ​directo de Propstore Entertainment Memorabilia se celebrará del 25 al 27 ‌de marzo en Los Ángeles e ​incluirá también objetos de clásicos como "Terminator" ​y "Gladiator".

La cabeza del humanoide C-3PO es uno de los artículos más destacados, con un precio estimado de entre 350.000 y 700.000 dólares. El arpón utilizado por los personajes Quint y Matt Hooper en la película de suspense "Tiburón", que ​celebró su 50º aniversario el año pasado, tiene un precio estimado de entre 250.000 y 500.000 dólares. ⁠También se subastará la caña de pescar de Quint, con un precio estimado de entre ‌75.000 y 150.000 dólares.

"Tenemos muchas piezas icónicas de la historia del cine y la televisión", dijo a Reuters Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore.

"Las piezas de Tiburón nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan ‌hacerse con algo", añadió.

La chaqueta de Arnold Schwarzenegger en "Terminator", los cascos de "Gladiator" y ⁠el mapa del merodeador de "Harry Potter y el prisionero de ‌Azkaban" también están a la venta. Este último, un mapa ⁠mágico de la escuela Hogwarts que los ⁠gemelos Fred y George Weasley le regalaron a Harry en la película de 2004, tiene un precio estimado de entre 40.000 y 80.000 dólares.

"El mapa del merodeador es uno de los accesorios más queridos de ‌toda la franquicia", dijo Faraj. "Está ​hecho totalmente a mano. Es muy complejo (...) se abre, tiene varias solapas. (...) Por lo tanto, es algo que habría llevado mucho tiempo crear y no hay muchos ejemplares". (Información de Marie-Louise ‌Gumuchian; edición de Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)