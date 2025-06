"Deseaba esto con mucha fuerza", se emociona Marquinhos

El brasileño Marquinhos, capitán del París Saint-Germain, en declaraciones a la televisión francesa Canal+ tras ganar la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán (5-0):

"Ya no me quedan fuerzas, lo he dado todo. Deseaba esto con mucha fuerza. Hemos sufrido, pero esto muestra el valor del club, el deseo que teníamos de esto. Mirad a todos los que han venido aquí con nosotros y a los que están en el Parque (de los Príncipes, el estadio del club). Su energía nos lo ha dado todo hoy. Solo puedo decirles que gracias y que les amo. Estoy enamorado de este equipo y de lo que hace en el terreno de juego. Tiene una filosofía de verdad. Creo que los hinchas pueden estar orgullosos. ¡Disfrutadlo! Os quiero. Mañana (domingo) estaremos juntos. Es nuestra, nos la llevamos a casa".

Desiré Doué, atacante francés del París Saint-Germain y autor de dos goles en la final, en declaraciones a la televisión francesa Canal+:

"No tengo palabras. ¡Gracias Parque de los Príncipes, gracias París, lo hemos logrado, hemos hecho historia! Gracias a todos en el equipo, gracias a todos los jugadores. Simplemente, es magnífico. Es una locura. Estoy muy feliz".

Vitinha, mediocampista portugués del París Saint-Germain, en declaraciones a la televisión británica TNT Sports:

"Esto significa todo. Los aficionados son la principal razón por la que queríamos ganar este trofeo, pero lo queríamos por muchas razones. Es nuestro sueño, es mi sueño y estoy contento de haberlo conseguido. La victoria dice mucho de este grupo de jugadores. Es un equipo muy bueno y el resultado no es por arte de magia. Ahora vamos a celebrarlo".

bur-dr/ma