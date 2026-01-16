Desempeño de Trump en la economía decepciona a muchos republicanos: encuesta AP-NORC

NUEVA YORK (AP) — Casi un año después de iniciar su segundo mandato, el trabajo del presidente Donald Trump con respecto a la economía no ha cumplido con las expectativas de muchos simpatizantes de su propio partido, según una nueva encuesta de AP-NORC.

En la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se encontró una diferencia significativa entre el liderazgo económico que los estadounidenses recordaban del primer mandato de Trump y lo que han obtenido hasta ahora, mientras el mandatario crea un nivel sorprendente de agitación en el país y en el extranjero.

Apenas el 16% de los republicanos dice que Trump ha ayudado “mucho” a abordar el costo de vida, una disminución con respecto al 49% en abril de 2024, cuando en una encuesta de AP-NORC se hizo la misma pregunta a los estadounidenses sobre su primer mandato.

Al mismo tiempo, los republicanos apoyan abrumadoramente el liderazgo del presidente en el tema de la inmigración, aun si a algunos no les gustan sus tácticas.

John Candela, de 64 años, que vive en New Rochelle, Nueva York, dijo que el costo de vida no ha mejorado para su familia: su salario y sus facturas siguen siendo los mismos que antes.

“Las Oreos siguen costando 5 dólares”, dijo. Pero está dispuesto a ser paciente: “Esperaría que fuera diferente para cuando terminen sus cuatro años”.

La encuesta revela signos de debilidad entre los consumidores con respecto a la economía, especialmente en la promesa central de campaña de Trump de reducir costos. La inflación se ha enfriado un poco, pero los precios de muchos productos son más altos de lo que eran cuando el republicano asumió el cargo en enero pasado.

Sin embargo, hay pocas señales en general de que la base republicana esté abandonando a Trump. La gran mayoría de los republicanos, alrededor de 8 de cada 10, aprueban su desempeño laboral, en comparación con 4 de cada 10 entre los adultos en general.

“No me gusta el hombre como ser humano. No me gusta su arrogancia. No me gusta su rudeza. No me gusta cómo escribe sus mensajes de texto en mayúsculas como si estuviera gritando a todos. Pero lo que apruebo es lo que está haciendo para tratar de encaminar al país”, dijo Candela.

Trump no mejora los costos, según la mayoría de los republicanos

En varios factores económicos, Trump aún no ha convencido a muchos de sus seguidores de que está cambiando las cosas para mejor.

Solo alrededor de 4 de cada 10 republicanos en general dicen que Trump ha ayudado a abordar el costo de vida al menos “un poco” en su segundo mandato, mientras que el 79% dijo que ayudó a abordar el problema en la misma medida en su primer mandato, según la encuesta de 2024. Poco más de la mitad de los republicanos dijeron en la nueva encuesta que Trump ha ayudado a crear empleos en su segundo mandato; el 85% dijo lo mismo sobre su primer mandato, incluyendo el 62% que dijo que ayudó “mucho”.

Solo el 26% de los republicanos en la encuesta de enero dice que ha ayudado “mucho” en la creación de empleos en su segundo mandato.

Y en cuanto a la atención médica, alrededor de un tercio de los republicanos dicen que Trump ha ayudado a abordar los costos al menos “un poco”, mientras que, en la encuesta de abril de 2024, el 53% dijo que ayudó a reducir los costos de atención médica en esa medida durante su primer mandato. Los subsidios federales de atención médica para más de 20 millones de estadounidenses expiraron el 1 de enero, lo que hizo que los costos de atención médica se duplicaran o incluso se triplicaran para muchas familias.

En la ciudad de Waxahachie, Texas, al sur de Dallas, Ryan James Hughes, un pastor infantil de 28 años que ha votado tres veces por Trump, no ve una mejora en la situación financiera de su familia. Dijo que las facturas médicas no han disminuido.

Sin embargo, afirmó, “no recurro al gobierno para asegurar mi futuro financiero”.

La inmigración es una fortaleza entre la base de Trump, a pesar de la controversia

La nueva encuesta subraya que los republicanos están satisfechos en gran medida en cuanto a la inmigración, aun cuando algunos mencionan preocupaciones sobre los agentes federales de inmigración que han inundado las ciudades de Estados Unidos bajo la dirección de Trump.

Alrededor de 8 de cada 10 republicanos dicen que Trump ha ayudado al menos “un poco” en inmigración y seguridad fronteriza en su segundo mandato. Esa proporción es similar a la de la encuesta de abril de 2024, en la que se vio un efecto positivo del liderazgo de Trump en inmigración y seguridad fronteriza durante su primer mandato.

La mayoría de los republicanos dicen que el republicano ha encontrado el equilibrio adecuado cuando se trata de deportar a inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente, y alrededor de un tercio piensa que no ha ido lo suficientemente lejos.

Pero la aprobación de Trump en inmigración también disminuyó entre los republicanos en el último año, cayendo del 88% en marzo al 76% en la nueva encuesta.

Kevin Kellenbarger, de 69 años, un votante de Trump en tres ocasiones que se retiró de una empresa de impresión, dijo que su fe cristiana lo llevó al Partido Republicano. El residente de Lancaster, Ohio, piensa que la ofensiva del presidente contra la inmigración es necesaria, aunque expresó su insatisfacción por el reciente asesinato de Renee Good por un agente federal de inmigración en Minneapolis.

“No me gusta que maten a nadie, pero no fue culpa de Trump”, dijo Kellenbarger, agregando que el expresidente demócrata Joe Biden “dejó entrar a millones de personas. Tienen que ser expulsadas”.

Varios republicanos dijeron en entrevistas que, en su opinión, las agresivas tácticas vistas recientemente en Minneapolis fueron demasiado lejos, indicando que Trump debería centrarse más en los inmigrantes con antecedentes penales como prometió durante la campaña.

En general, solo el 38% de los adultos en Estados Unidos aprueban el liderazgo de Trump en inmigración, mientras que el 61% lo desaprueba.

“Estas familias están siendo separadas y solo están aquí para tratar de vivir el sueño americano”, dijo la republicana Liz Gonzalez, de 40 años, hija de inmigrantes mexicanos y ranchera y agricultora autónoma de Palestine, Texas.

Al mismo tiempo, Gonzalez dijo que no cree que las personas que se oponen a la ofensiva deban interferir en absoluto. “Creo que si solo dejaran que (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), ya sabes, como los patrulleros, hicieran su trabajo, entonces verían que no tiene que ser un caos”, dijo.

Más republicanos ven que el país mejora más que sus vidas personales

Alrededor de dos tercios de los republicanos dicen que el país en su conjunto está “mucho” o “algo” mejor que antes de que Trump asumiera el cargo, pero solo alrededor de la mitad dice esto sobre ellos mismos y sus familias.

La amplia sensación de que el país avanza en la dirección correcta podría contrarrestar la insatisfacción republicana con el estado de la economía.

Phyllis Gilpin, una republicana de 62 años de Booneville, Missouri, elogió la capacidad de Trump para “realmente escuchar a la gente”. Pero no le encanta su personalidad.

“Es muy arrogante”, dijo, expresando frustración por sus insultos. Pero afirmó que la política divisiva va en ambos sentidos: “En realidad, honestamente, solo desearía que todos pudiéramos no ser demócratas o republicanos, simplemente unirnos”.

La encuesta de AP-NORC entre 1.203 adultos se realizó del 8 al 11 de enero utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales. La encuesta incluyó entrevistas con 404 republicanos, y el margen de error de muestreo para los republicanos en general es de más o menos 6 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.