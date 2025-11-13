Desempeño mixto para Disney, pero suben streaming y parques temáticos

El desempeño de Disney en el cuarto trimestre fue mixto, ya que un rendimiento más débil de sus redes de televisión y algunas películas fue compensado por la fortaleza en su negocio de streaming y parques temáticos.

Disney todavía está tratando de negociar un nuevo acuerdo de licencia con YouTube después de que fracasara su gestión en YouTube TV a finales del mes pasado, dejando a los suscriptores de la plataforma de transmisión en vivo propiedad de Google sin acceso a redes importantes como ESPN y ABC.

The Walt Disney Co. ganó $1.310 millones, o 73 centavos por acción, en los tres meses que terminaron el 25 de septiembre. Ganó $460 millones, o 25 centavos por acción, en el mismo período del año anterior.

Excluyendo cargos y costos únicos, las ganancias fueron de $1,11 por acción. Eso es mejor que los $1,03 por acción que los analistas encuestados por Zacks Investment Research habían pronosticado.

Los ingresos de la compañía de Burbank, California, totalizaron $22.460 millones, por debajo de la estimación de Wall Street de $22.860 millones.

Los ingresos de Disney Entertainment, que incluyen los estudios de cine de la compañía y el servicio de streaming, cayeron un 6%, mientras que los ingresos de la división Experiences, sus parques, aumentaron un 6%.

El ingreso operativo de las redes lineales cayó un 21% y los ingresos disminuyeron un 16%.

Disney dijo que los resultados de distribución de películas fueron más débiles en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se vio impulsado por "Deadpool & Wolverine" y los ingresos residuales de "Inside Out 2". Las películas estrenadas durante el trimestre más reciente incluyeron "The Fantastic Four: First Steps", "The Roses" y "Freakier Friday".

El negocio directo al consumidor de Disney, que incluye Disney+ y Hulu, registró un ingreso operativo trimestral de $352 millones en comparación con $253 millones hace un año. Los ingresos aumentaron un 8%.

El servicio de streaming Disney+ tuvo un aumento del 3% en suscriptores pagos a nivel nacional, que incluye a Estados Unidos y Canadá. Hubo un aumento del 4% a nivel internacional, excluyendo Disney+ HotStar.

El total de suscriptores pagos para Disney+ llegó a 132 millones, frente a 128 millones en el tercer trimestre.

Las suscripciones de Disney+ y Hulu totalizaron 196 millones, un aumento de 12,4 millones desde el tercer trimestre.

Los sólidos resultados de streaming se producen poco después de que la compañía de entretenimiento viera un aumento en las cancelaciones de suscripciones de Disney+ y Hulu en septiembre, cuando ABC canceló brevemente "Jimmy Kimmel Live!".

Walt Disney Co. es propietaria de las plataformas de streaming y de ABC. ABC retiró el programa del aire por menos de una semana en septiembre tras las críticas por sus comentarios relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Antes del incidente, Disney había dicho en agosto que anticipaba que el total de suscripciones de Disney+ y Hulu en el cuarto trimestre aumentaría más de 10 millones en comparación con el tercer trimestre, con la mayor parte del aumento proveniente de Hulu debido al acuerdo ampliado con Charter. La compañía también esperaba un aumento modesto en el número de suscriptores de Disney+ en el cuarto trimestre.

Disney también anunció previamente que dejará de informar el número de suscriptores pagos para los servicios de streaming Disney+, Hulu y ESPN+ porque la métrica se ha vuelto menos significativa para evaluar el desempeño de sus negocios. La compañía dejará de informar la métrica para Disney+ y Hulu a partir del primer trimestre fiscal de 2026 y ya no informa la cifra para ESPN+ a partir del cuarto trimestre fiscal de 2025.

La división de Experiencias, que incluye los seis parques temáticos globales de Disney, su línea de cruceros, licencias de mercancías y videojuegos, reportó un aumento del 13% en el ingreso operativo a $1.880 millones. El ingreso operativo aumentó un 9% en los parques nacionales. El ingreso operativo se disparó un 25% para los parques internacionales y Experiences.

Mientras Disney intenta gestionar con éxito todos los diferentes componentes de su negocio, también está trabajando en la búsqueda de un sucesor para Iger, la cara de Disney durante la mayor parte de las últimas dos décadas.

Disney creó un comité de planificación de sucesión en 2023, pero la búsqueda comenzó en serio el año pasado cuando la compañía reclutó al presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, para liderar el esfuerzo.

Disney tiene tiempo, ya que Iger acordó una extensión de contrato que lo mantiene en la compañía hasta finales de 2026.

Disney está considerando candidatos internos y externos. Se cree ampliamente que los candidatos internos incluyen al presidente de ESPN, propiedad de Disney, Jimmy Pitaro; al presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Josh D’Amaro; al copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman y a la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden.

Las acciones de Disney subieron casi un 2% antes de la apertura del mercado el jueves.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.