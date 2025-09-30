LA NACION

Desempleo alemán aumenta más de lo previsto en septiembre

BERLÍN, 30 sep (Reuters) -

El número de desempleados aumentó más de lo previsto en septiembre, según mostraron el martes las cifras de la oficina de empleo, mientras el mercado laboral se recupera en una economía continuamente débil.

En términos desestacionalizados, la cifra de desempleados aumentó en 14.000 personas, hasta los 2,98 millones, superando el incremento de 8000 previsto por los analistas encuestados por Reuters.

La tasa de paro desestacionalizada se mantuvo estable en el 6,3%, en línea con la previsión de los analistas consultados por Reuters.

El número no ajustado de desempleados en Alemania superó el mes pasado la barrera de los tres millones por primera vez en una década.

"El mercado laboral sigue careciendo del impulso necesario para una recuperación más sólida", dijo la jefa de la oficina de empleo, Andrea Nahles.

Alemania, la mayor economía de Europa, se enfrenta por primera vez en su historia a un tercer año consecutivo de contracción económica, lo que es más probable tras los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La economía se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses del año, lo que apunta a la continua debilidad del mercado laboral, que tiende a ir por detrás de otros indicadores.

El canciller Friedrich Merz ha prometido sacar a Alemania de la recesión con un fuerte aumento del gasto en infraestructuras y defensa, pero esas medidas están tardando más de lo esperado en traducirse en mejores condiciones en la práctica. (Información de Holger Hansen y Miranda Murray; edición de Friederike Heine; edición en español de Paula Villalba)

