Desempleo alemán sube en noviembre y el mercado laboral se estanca

Por María Martínez

BERLÍN, 28 nov (Reuters) - El número de desempleados en Alemania aumentó menos de lo previsto en noviembre, pero la demanda de mano de obra siguió ralentizándose, lo que subraya la lentitud de la recuperación y la persistente falta de impulso del mercado laboral.

En términos desestacionalizados, la cifra de desempleados subió en 1.000 personas, a 2,973 millones, según mostraron el viernes las cifras de la oficina de trabajo, mientras que analistas y economistas pronosticaron un aumento de 5.000 personas en una encuesta de Reuters.

"El temido empeoramiento del mercado laboral que surgió después de que el número de desempleados alcanzó la simbólica marca de los 3 millones en agosto se ha evitado hasta ahora", dijo Carsten Brzeski, responsable global de macroeconomía de ING. Dicho esto, desde que alcanzó un mínimo de 2,2 millones en mayo de 2022, el número de desempleados no ha dejado de aumentar, agregó.

La tasa de desempleo desestacionalizada de la mayor economía europea se mantuvo sin cambios desde el 6,3% del mes anterior, en línea con las previsiones.

La directora de la Oficina de Empleo, Andrea Nahles, afirmó que el número de personas empleadas se está estancando y la demanda de mano de obra sigue siendo escasa.

En noviembre se registraron 624.000 ofertas de empleo, 44.000 menos que hace un año.

"Las empresas siguen enfrentándose a grandes retos económicos y esto sigue reflejándose en el mercado laboral", declaró la ministra de Trabajo, Baerbel Bas.

(Reporte adicional de Friederike Heine en Berlín y Bernadette Hogg y Tristan Veyet en Gdansk; editado en español por Carlos Serrano)