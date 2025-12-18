Desempleo de Argentina baja a 6,6% en 3er trim 2025: INDEC

BUENOS AIRES, 18 dic (Reuters) - La tasa de desempleo de Argentina se ubicó en 6,6% en el tercer trimestre del año, frente al 7,6% registrado en el trimestre previo y del 6,9% anotado en el mismo período del 2024, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de los habitantes, alcanzó al 48,6% entre julio y septiembre pasado, y la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,5% en el mismo lapso, agregó el informe.

El Gobierno libertario del presidente Javier Milei busca una amplia modernización en las leyes laborales para dinamizar la actividad de la tercer economía de Latinoamérica.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)