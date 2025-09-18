Desempleo de la Argentina registra 7,6% en 2do trim 2025: Indec
- 1 minuto de lectura'
BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - La tasa de desempleo de Argentina se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre del año, frente al 7,9% registrado en el trimestre previo y del 7,6% anotado en el mismo período de 2024, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de los habitantes, alcanzó el 48,1% entre abril y junio pasado, y la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 44,5% en el mismo lapso, agregó el informe.
La economía de Argentina transita una etapa de ajuste por las estrictas políticas implementadas por el presidente libertario Javier Milei, quien busca atacar la alta inflación con reducción del gasto público.
- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin/Lucila Sigal)
Otras noticias de Empleos
- 1
La mataron a golpes con una mancuerna, la descuartizaron y calcinaron el cuerpo: empieza el juicio
- 2
Mendoza: denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural
- 3
Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
- 4
De Mantecol a Palitos de la Selva: Georgalos desembarca en el negocio de los helados