Desempleo de la Argentina registra 7,6% en 2do trim 2025: Indec

BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - La tasa de desempleo de Argentina se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre del año, frente al 7,9% registrado en el trimestre previo y del 7,6% anotado en el mismo período de 2024, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de los habitantes, alcanzó el 48,1% entre abril y junio pasado, y la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 44,5% en el mismo lapso, agregó el informe.

La economía de Argentina transita una etapa de ajuste por las estrictas políticas implementadas por el presidente libertario Javier Milei, quien busca atacar la alta inflación con reducción del gasto público.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin/Lucila Sigal)