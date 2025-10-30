Desempleo en Alemania disminuye previsiblemente en octubre

BERLÍN, 30 oct (Reuters) -

El número de desempleados en Alemania descendió ligeramente de forma inesperada en octubre, según las cifras de la oficina de empleo publicadas el jueves, con lo que el mercado laboral subraya unas perspectivas de crecimiento económico algo más optimistas por parte del Gobierno este mes.

En términos desestacionalizados, la cifra de desempleados se redujo en cerca de 1000 personas, hasta los 2,973 millones, mientras que los analistas y economistas habían previsto un aumento de 8000 personas en una encuesta de Reuters.

La tasa de paro desestacionalizada se mantuvo sin cambios desde el 6,3%, del mes anterior, en línea con las previsiones.

El Ministerio de Economía elevó ligeramente este mes su previsión de crecimiento económico para este año al 0,2%, desde el estancamiento previsto anteriormente, y pronosticó un crecimiento del 1,3% el año próximo.

Sin embargo, la directora de la Oficina de Empleo, Andrea Nahles, advirtió que el crecimiento del empleo seguía siendo débil. "En general, la recuperación de otoño ha sido lenta hasta ahora", dijo en un comunicado.

El canciller Friedrich Merz ha prometido sacar a Alemania de la recesión con un fuerte aumento del gasto en infraestructuras y defensa, pero estas medidas están tardando más de lo previsto en traducirse en mejores condiciones en la práctica. (Información de Ludwig Burger; edición de Friederike Heine; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)