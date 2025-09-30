Desempleo en Chile baja a 8,6% en trimestre móvil junio-agosto

El desempleo en Chile bajó a 8,6% en el trimestre móvil junio-agosto, un descenso de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado, informó el martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Es la primera disminución del desempleo en Chile luego de tres alzas consecutivas y un trimestre sin variación. Previamente se habían registrado 12 trimestres móviles ininterrumpidos a la baja.

Según el INE, la caída en el desempleo se explica por un incremento de la fuerza de trabajo de 0,9%, menor al de las personas ocupadas (1,3%).

El aumento del empleo fue producto del impulso de sectores como las actividades de salud (7,6%), la industria manufacturera (5,7%) y las comunicaciones (22,8%).

La fuerza laboral en Chile se situó en el período en 10,23 millones de personas.

El número de desocupados llegó a 875.888, según los datos de la encuesta de empleo del INE.

La tasa de ocupación informal en el trimestre fue de 26%.

En la capital de Chile, donde viven casi la mitad de los 20 millones de habitantes del país, la desocupación se situó en 8,9%, un descenso de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.

