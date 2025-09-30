Desempleo en Chile cae al 8,6% en trimestre móvil a agosto

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - El desempleo en Chile fue de un 8,6% en el trimestre móvil a agosto, levemente por debajo de la cifra registrada en los tres meses anteriores, informó el martes la agencia estatal INE.

El registro en los tres meses a agosto fue 0,3 puntos porcentuales menor al mismo periodo del año pasado y 0,1 puntos inferior al trimestre móvil a julio, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"En doce meses, registró un descenso de 0,3 puntos porcentuales producto del alza de la fuerza de trabajo (0,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%)", dijo el organismo en un comunicado.

Las personas desocupadas disminuyeron un 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%), añadió.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada estuvo influida por actividades de salud, industria manufacturera y comunicaciones (22,8%).

Por sexo, en las mujeres la tasa de desocupación se situó en 9,3% y en los hombres en 8,0%. Por otra parte, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, cayendo 0,4 puntos porcentuales en doce meses.

De acuerdo al INE, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente se ubicó en el 8,4%, descendiendo 0,1 punto porcentual frente al trimestre móvil previo. (Reporte de Natalia Ramos y Aída Pelaez Fernández, Editado por Manuel Farías)