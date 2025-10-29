Desempleo en Chile llega al 8,5% en trimestre móvil a septiembre: agencia estatal INE
SANTIAGO, 29 oct (Reuters) - El desempleo en Chile bajó al 8,5% en el trimestre móvil a septiembre, informó el miércoles la agencia estatal INE.
El registro fue 0,2 puntos porcentuales menor al mismo período del año pasado y 0,1 puntos inferior al trimestre previo a agosto, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El resultado fue "producto del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%)", dijo el organismo.
"Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes", agregó.
La tasa de ocupación informal alcanzó 26,2%, una baja de 0,8 puntos en 12 meses.
El desempleo en hombres cedió 0,3 puntos porcentuales al 8,1% mientras que en las mujeres se redujo 0,1 puntos al 9,1%.
Los principales descensos en ocupación se presentaron en administración pública, comercio y agricultura y pesca. (Reporte de Isabel Teles y Fabián Andrés Cambero)
