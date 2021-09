Desempleo en colombia acentúa descenso en agosto, pero falta para llegar a nivel prepandemia

BOGOTÁ, 30 sep (Reuters) - El desempleo en Colombia continuó disminuyendo en agosto, con la creación de dos millones de puestos de trabajo, pero aún falta por crear 400.000 plazas para retornar a niveles previos a la pandemia de coronavirus, informó el jueves el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La tasa de desempleo urbano -medido en las 13 principales áreas metropolitanas-, cayó a un 14,2% en agosto, desde un 19,6% en igual mes del año pasado, así como frente al 15% que marcó en julio.

Cerca de dos tercios de los puestos formales de trabajo se concentran en el área urbana de este país de 50 millones de habitantes.

En una medición más amplia pero menos referenciada por los analistas, el desempleo nacional -que incluye la zona rural-, disminuyó a un 12,3% en agosto desde un 16,8% en el mismo mes de 2020 y un 14,3% en julio.

A nivel nacional, la cantidad de personas con trabajo aumentó en dos millones de personas a 21,7 millones, mientras que los desempleados disminuyeron en 914.000 a 3,05 millones de habitantes.

"Si bien hemos recuperado 2 millones de puestos de trabajo, tenemos una brecha de 400.000 puestos de trabajo como mínimo para retornar a niveles de población ocupada del 2019", dijo el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en una conferencia virtual.

El funcionario destacó que un 71% de los nuevos empleos creados correspondió a trabajadores por cuenta propia, la mayoría de ellos formales.

No obstante, por cada hombre que aún no ha recuperado su puesto de trabajo durante la pandemia, 20 mujeres no lo han hecho, en un reflejo de la brecha que persiste entre las oportunidades laborales entre los dos géneros.

Por ramas de actividad, las principales recuperaciones en materia laboral se dieron en el sector comercial, en las actividades profesionales como ingeniería y arquitectura, así como en las de alojamiento y servicios de comida, destacó el DANE.

No obstante, se dio una contracción en la industria manufacturera y en las actividades agropecuarias.

Según la mediana de un reciente sondeo de Reuters, los analistas elevaron su pronóstico de crecimiento de la economía para este año a un 8,2%, desde un 6,8% que arrojó la encuesta del mes pasado, dejando atrás la contracción de 6,8% que sufrió en 2020 por el impacto derivado de la pandemia. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)