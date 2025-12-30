Desempleo en Colombia acentúa disminución en noviembre, pero son más los empleados informales

BOGOTÁ, 30 dic (Reuters) - El desempleo en Colombia acentuó su tendencia bajista durante noviembre, aunque la informalidad subió levemente, informó el martes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)

La tasa de desempleo urbano, medida en las 13 principales áreas metropolitanas del país, se situó en un 7,3% en el penúltimo mes del año, inferior al 8% que anotó tanto en el mismo mes de 2024 como en octubre

Cerca de dos tercios de los puestos formales de trabajo se concentran en las ciudades del país

En una medición más amplia, el desempleo nacional, que incluye el área rural, cedió a un 7% en noviembre desde un 8,2% en el mismo mes de 2024 y en octubre, precisó el DANE en un comunicado

Al cierre de octubre se contabilizaron 24,6 millones de personas con trabajo, 1,8 millones de desempleados y 14,4 millones de personas fuera de la fuerza laboral, de un total de 40,9 millones en edad de trabajar

En tanto, la proporción de población que trabaja de manera informal a nivel nacional se ubicó en un 55,4% en noviembre, marginalmente superior al 55,2% en el mismo mes del año previo y al 55,1% de octubre, equivalente a 13,6 millones de personas

Los trabajadores informales, aunque reciben un ingreso y están ocupados, carecen de contratos, prestaciones laborales y seguridad social que les garantice acceso a la salud y al sistema de pensiones

Los principales sectores que aportaron más puestos de trabajo en octubre fueron la agricultura y ganadería; alojamientos y servicios de comida; la construcción; el transporte y almacenamiento; las actividades artísticas y el comercio

