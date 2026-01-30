Desempleo en Colombia anota en 2025 sus niveles más bajos en 24 años, pero informalidad sigue por encima del 55%

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - Colombia registró durante 2025 sus tasas de desempleo más bajas desde 2001, en medio de una recuperación de la economía, aunque las cifras de informalidad se mantuvieron por encima del 50% del mercado laboral, reveló el viernes el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)

El desempleo urbano -medido en las 13 principales áreas metropolitanas del país sudamericano- promedió el año pasado un 8,6%, inferior al 10,1% en 2024

Alrededor de dos tercios de las plazas formales de trabajo se concentran en las ciudades del país sudamericano

En una medición más amplia pero menos referenciada por el mercado, el desempleo nacional -que incluye el área rural- registró un promedio de 8,9% en 2025, por debajo de uno de 10,2% en el año previo

Por su parte, la tasa de informalidad laboral a nivel nacional disminuyó a un 55,5% en 2025, levemente inferior al 55,9% del año previo, precisó la directora del DANE, Piedad Urdinola, en una conferencia de prensa

Los trabajadores informales, aunque reciben un ingreso y están ocupados, carecen de contratos, prestaciones laborales y seguridad social que les garantice acceso a la salud y al sistema de pensiones

Al cierre de diciembre se contabilizaron 24,2 millones de personas con trabajo, 2,1 millones de desempleados y 14,6 millones de personas fuera de la fuerza laboral, de un total de 40,9 millones en edad de trabajar

Solo en diciembre, la tasa de desempleo urbano medida en las 13 principales áreas metropolitanas del país se situó en un 7,8%, inferior al 9% en el mismo mes de 2024, pero mayor al 7,3% en noviembre

El desempleo nacional disminuyó a un 8% en diciembre desde un 9,1% en el mismo mes de 2024, aunque superior al 7% en noviembre

En el último mes del año pasado, los sectores que aportaron más puestos fueron las industrias manufactureras; la administración pública, de defensa, educación y atención a la salud humana; las actividades artísticas, las profesionales, las de transporte y almacenamiento

En contraste, reportaron contribuciones negativas los servicios de alojamiento y servicios de comida; la información y comunicaciones; las actividades inmobiliarias; las relacionadas con servicios públicos; la construcción; las actividades financieras y el sector agropecuario. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)