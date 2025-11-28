Desempleo en Colombia continúa en descenso en octubre, pero la informalidad aumenta

BOGOTÁ, 28 nov (Reuters) - El desempleo en Colombia disminuyó en octubre manteniéndose en un dígito por la generación de puestos de trabajo en el comercio, la agricultura, la ganadería, la industria y la administración pública, aunque la informalidad subió levemente, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La tasa de desempleo urbano, medida en las 13 principales áreas metropolitanas del país, se situó en un 8% en el décimo mes, inferior al 9,5% en octubre del año pasado, aunque levemente superior al 8,1% de septiembre.

Alrededor de dos tercios de los puestos formales de trabajo se concentran en las ciudades del país.

En una medición más amplia, el desempleo nacional, que incluye el área rural, cedió a un 8,2% en octubre, desde un 9,1% en el mismo mes de 2024 y manteniéndose sin cambios frente a la de septiembre.

Al cierre de octubre se contabilizaron 24,3 millones de personas con trabajo, 2,17 millones de desempleados y 14,2 millones de personas fuera de la fuerza laboral, de un total de 40,8 millones en edad de trabajar, precisó el DANE en un comunicado.

En tanto, la proporción de población que trabaja de manera informal a nivel nacional se ubicó en un 56,1% en octubre, superior al 55,3% en el mismo mes del año previo y al 54,5% de septiembre, ubicándose en 13,6 millones de personas, una cifra que supera los 10,7 millones en formalidad.

Los trabajadores informales, aunque reciben un ingreso y están ocupados, carecen de contratos, prestaciones laborales y seguridad social que les garantice acceso a la salud y al sistema de pensiones.

Los principales sectores que aportaron más puestos de trabajo en octubre fueron el comercio y la reparación de vehículos, la agricultura y la ganadería, así como la administración pública y la industria. (Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)