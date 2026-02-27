Desempleo en Colombia disminuye en enero, disminuye informalidad

BOGOTÁ, 27 feb (Reuters) - El desempleo en Colombia disminuyó en enero frente a igual mes del año pasado, al tiempo que la informalidad disminuyó, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)

La tasa de desempleo urbano, medida en las 13 principales áreas metropolitanas del país, se situó en un 10,6% en enero, inferior al 11,1% que anotó en igual mes del año pasado, aunque superior al 7,8% que registró en diciembre

Cerca de dos tercios de los puestos formales de trabajo se concentran en las ciudades del país

En una medición más amplia pero menos referenciada por el mercado, el desempleo nacional, que incluye el área rural, cedió a un 10,9% en el primer mes del año, frente a 11,6% en enero del 2025, pero subió contra diciembre, cuando marcó un 8%, precisó el DANE en un comunicado

Al cierre de enero se contabilizaron 23,2 millones de personas con trabajo, 2,8 millones de desempleados y 14,9 millones de personas fuera de la fuerza laboral, de un total de 40,97 millones en edad de trabajar

Los principales sectores que aportaron más puestos de trabajo en enero fueron la administración pública -es decir el Gobierno-, las actividades profesionales, la industria manufacturera, la información y comunicaciones, la construcción, el transporte y almacenamiento y las actividades financieras

En tanto, la proporción de población que trabaja de manera informal a nivel nacional se ubicó en un 55% en enero, inferior al 56,1% en el mismo mes del año previo, equivalente a 12,8 millones de personas

Los trabajadores informales, aunque reciben un ingreso y están ocupados, carecen de contratos, prestaciones laborales y seguridad social que les garantice acceso a la salud y al sistema de pensiones

(Reporte de Nelson Bocanegra)