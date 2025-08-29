Desempleo en Colombia marca mínimos históricos a siete meses de las elecciones

El desempleo en Colombia marcó mínimos históricos en julio, con niveles similares a los de inicios de siglo y una tasa urbana de 8,4%, un dato celebrado por el presidente Gustavo Petro a siete meses de las elecciones para elegir a su sucesor.

El índice de desocupación urbana bajó en julio 1,8 puntos porcentuales comparada con la cifra reportada el mismo mes del año pasado y marcó su noveno mes consecutivo de descenso, en medio de una recuperación económica tras años de contracción, anunció el viernes la autoridad estadística.

El indicador mide el comportamiento del desempleo en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas.

A nivel nacional, la desocupación también se redujo en 1,1 puntos con respecto al mismo mes en 2024. Con 8,8%, es el porcentaje más bajo registrado desde 2001.

"Volvemos a tener la tasa más baja de desempleo desde el mes de julio del 2001", celebró en la red social X el viernes el presidente izquierdista, una cifra que según él denota una "gran vitalidad" en la economía nacional.

Petro terminará su periodo en 2026 y, por ley, no podrá reelegirse. La economía y el empleo se avizoran como ejes centrales en las campañas de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales.

"Ha sido un muy buen año en el mercado laboral", dijo el jueves en una rueda de prensa la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola. 2025 registró "tasas de desocupación históricas" cercanas a los niveles previos a la pandemia de covid-19, agregó.

La población ocupada creció un 1,2% en las principales ciudades. Cerca de 11,4 millones de personas tenían empleo el mes pasado.

Al menos 2,3 millones de colombianos en edad de trabajar continúan desempleados.

La cuarta economía latinoamericana registra en 2025 un repunte tras un periodo de alta inflación y magro crecimiento tras la pandemia.

De la mano con la expansión económica y una moderación progresiva de la inflación, Petro busca aumentar la inversión estatal a través de un mayor endeudamiento público.

