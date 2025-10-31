Desempleo en Colombia se mantiene en un dígito en septiembre, informalidad disminuye

BOGOTÁ, 31 oct (Reuters) - El desempleo en Colombia se mantuvo en un dígito durante septiembre, favorecido principalmente por la creación de puestos de trabajo en la industria, la administración pública, los servicios de alojamiento y el sector agropecuario, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La tasa de desempleo urbano, medido en las 13 principales áreas metropolitanas del país, se situó en un 8,1% en septiembre, inferior al 9,2% en igual mes del año pasado, aunque superior al 7,8% que alcanzó en agosto.

Alrededor de dos tercios de los puestos de trabajo se concentran en las ciudades del país sudamericano.

En una medición más amplia, el desempleo nacional -que incluye el área rural-, se situó en un 8,2% en septiembre, menos que el 9,1% en el mismo mes de 2024 y el 8,6% en agosto, precisó el DANE en un comunicado.

Al cierre de septiembre se contabilizaron 23,9 millones de personas con trabajo, 2,1 millones de desempleados y 14,7 millones de personas fuera de la fuerza laboral, de un total de 40,8 millones de habitantes en edad de trabajar.

En tanto, la proporción de personas que trabajan de manera informal a nivel nacional se ubicó en un 54,5% en septiembre, inferior al 55,5% en el mismo mes del año previo y al 55,7% en agosto, ubicándose en 13 millones de habitantes.

Los sectores que aportaron mayores puestos de trabajo en el mes fueron los de la industria manufacturera, la administración pública, los servicios de alojamiento, el sector agropecuario, las actividades financieras y la construcción.

En contraste, se registró una contracción del empleo en el sector de las actividades científicas, de los servicios públicos y del comercio y reparación de vehículos. (Reporte de Nelson Bocanegra)