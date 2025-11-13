Desempleo en Francia sube levemente a 7,7% en tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
La tasa de desempleo en Francia en el tercer trimestre aumentó 0,1 puntos con respecto al trimestre anterior, hasta el 7,7% de la población activa, anunció el jueves el organismo oficial de estadística.
El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) también revisó al alza el desempleo del segundo trimestre, de 7,5% a 7,6%.
El número de desempleados aumentó en 44.000 personas comparado con el trimestre anterior y alcanzó 2,4 millones de personas.
"La tasa de desempleo es superior en 0,3 puntos a su nivel del tercer trimestre de 2024, pero sigue claramente por debajo de su nivel máximo de mediados de 2015", según el INSEE.
El desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años cayó 0,2 puntos a 18,8%, mientras que entre personas de 50 años o más subió 0,3 puntos a 5,1%.
