Desempleo en Reino Unido se mantiene en su nivel más alto en cuatro años

La tasa de desempleo en el Reino Unido se mantuvo en 4,7%, según el promedio de mayo, junio y julio, su nivel más alto en cuatro años, anunció el martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

La cifra de desempleo ha aumentado de manera constante desde principios de año y en mayo alcanzó un nivel que no se registraba desde 2021.

La tasa de personas con empleo disminuyó ligeramente en el periodo, mientras que la tasa de inactividad (personas que no buscan trabajo o no están disponibles para trabajar rápidamente) aumentó ligeramente, según la ONS.

“El mercado laboral continúa debilitándose en un contexto económico sombrío”, apuntó Yael Selfin, economista jefe de KPMG UK, para quien “la demanda de trabajadores ha caído con fuerza debido a una actividad económica más débil y a mayores costos laborales para las empresas”.

