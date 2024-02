COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Un hombre ruso quien según trascendidos desertó de una posición jerárquica en el ejército privado Wagner Group ha recibido permiso de residir en Noruega, pero no el asilo permanente, informó un diario noruego el martes.

Brynjulf Risnes, abogado de Andrey Medvedev, dijo al Dagbladet que su cliente recibió la residencia temporaria “debido al riesgo de seguridad que implicaría su regreso a Rusia, pero no se le otorgó la residencia permanente ni la ciudadanía.

The Associated Press no pudo comunicarse con Risnes el martes.

Medvedev pidió asilo en enero de 2023 tras desertar de Wagner y huir a Noruega. Cruzó furtivamente la frontera entre los dos países y dijo que temía por su vida si lo enviaban de regreso.

Medvedev dijo que aceptó ingresar al Wagner —una empresa militar rusa conocida por sus tácticas brutales— de julio a noviembre de 2022, pero lo abandonó cuando extendieron su contrato sin su consentimiento.

Según trascendidos, dijo al grupo disidente ruso Gulagu.net que estaba dispuesto a revelar todo lo que sabía sobre Wagner y su fundador, Yevgeny Prigozhin, un millonario vinculado con el presidente ruso Vladímir Putin. Aseguró que estaba dispuesto a declarar sobre posibles crímenes de guerra que hubiese presenciado, aunque negó haber participado en ellos.

En abril de 2023, Medvedev fue condenado a 14 días de cárcel en Noruega por desorden y portar una pistola de aire en un sitio público. La policía lo había detenido frente a un bar en Oslo donde provocó una trifulca.

Wagner y su dueño Prigoxhin lanzaron una breve rebelión contra el Kremlin y marcharon hacia Moscú en junio de 2022. El motín finalizó con un acuerdo en que las tropas de Wagner se trasladaron a Bielorrusia.

Dos meses después, Prigozhin y varios de sus socios principales murieron en la caída de un avión, vista ampliamente como la venganza del Kremlin.