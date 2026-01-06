Desertores piden un nuevo mando militar para un cambio real en Venezuela

Desde la frontera con Colombia, desertores de las fuerzas de seguridad de Venezuela siguieron atónitos la caída de Nicolás Maduro. Tres días después temen que nada cambie mientras se mantenga la cúpula militar que acompañó al derrocado presidente y no se instale un "nuevo mando".

Considerados traidores por el chavismo luego de renunciar a sus uniformes hace unos siete años, exsoldados y policías partieron al exilio. Pero el arresto de Maduro por parte de Estados Unidos barajó las cartas y hoy consideran regresar.

Ahora que el país está sin Maduro, "la cúpula" militar "debería hacerse a un lado", dice a la AFP un coronel que pidió mantener su identidad bajo reserva.

Durante una entrevista de espaldas a las cámaras para evitar revelar su rostro asegura que estuvo a punto de ser nombrado general del ejército pero pidió la baja en 2018 por desacuerdos con sus superiores.

La detención de Maduro en una espectacular operación estadounidense en Caracas significó un alivio, dicen los exiliados en plena zona fronteriza, pero por ahora los cambios no son sustanciales.

El problema es que "los altos mandos son totalmente leales al régimen", lamenta Williams Cancino, un exagente del comando de operaciones especiales de la policía.

En contacto permanente con sus excompañeros y partícipes de la fuga masiva de desertores, los antiguos uniformados no descartan regresar a Venezuela y contribuir a la instauración de una nueva cúpula militar de la mano de un nuevo gobierno.

"Actualmente la cúpula de las fuerzas armadas no es más que un apéndice" de "un régimen dictatorial", acusado de violaciones a los derechos humanos y otros delitos, dice Cancino.

"Se necesita un nuevo alto mando", insiste desde una ubicación secreta cerca de la frontera.

- "Ahora sí" -

Cancino llegó en 2019 con un grupo de uniformados hasta la frontera, caminó hasta suelo colombiano y entregó su arma a las autoridades.

Asegura que entonces su plan era consolidar un comando capaz de derrocar a Maduro luego de que el opositor Juan Guaidó se proclamó como presidente en medio de presiones contra el chavismo de la primera administración de Donald Trump.

Esta vez la esperanza es "completa", sostiene: "Ahora sí inició la libertad en Venezuela".

Estados Unidos asegura que controla a la potencia petrolera. No ha anunciado un despliegue de tropas ni apoyo a comandos ajenos a las fuerzas militares venezolanas.

"Esperamos el momento adecuado para apoyar al nuevo gobierno", que sea elegido en las urnas, "y la restitución de las instituciones en el país" para "colocar orden", explica Cancino.

- Cúpula intacta -

Maduro se declaró no culpable por narcotráfico y terrorismo en una corte de Nueva York, mientras los militares en Venezuela reconocían como su sucesora a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, investida el lunes como gobernante encargada.

Rodríguez abogó por una relación respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar "a cargo" de Venezuela.

El mandatario estadounidense le advirtió a Rodríguez que "si no hace lo correcto" "va a pagar un precio muy alto".

De momento, siguen en sus cargos los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y Defensa, Vladimir Padrino, ambos requeridos por la justicia estadounidense.

Cleberth Delgado, un exdetective, es escéptico de una transición en Venezuela mientras se mantengan los antiguos mandos. Estimaciones independientes calculan que en ese país hay una elevada cifra de por lo menos 2000 generales que se benefician de diversas prebendas.

Delgado afirma que fue colaborador de Óscar Pérez, un piloto de la policía que en 2017 adquirió reconocimiento tras sublevarse contra Maduro y que en 2018 fue asesinado en medio de un operativo.

Hoy los desertores quieren "proponerle al gobierno (de Rodríguez) una nueva institución" de la fuerza pública, dice.

- "No queremos enfrentarnos entre hermanos" -

De no lograr un acuerdo, "las armas siempre han sido una opción", advierte Delgado desde una de las casas clandestinas en las que se esconde, ubicada en una barriada a pocos minutos del río que separa a los dos países.

Pero Cancino matiza: "No queremos conflicto y mucho menos queremos una guerra civil, no queremos enfrentarnos entre hermanos".

Sin Guaidó, que vive en Estados Unidos, esta vez el expolicía ve a la opositora y Nobel de Paz María Corina Machado como líder, pese a que en sus primeras declaraciones Trump pareció dejarla a un lado.