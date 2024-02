Por Mohammad Salem

RAFAH, Franja de Gaza, 2 feb (Reuters) - Hamzeh Tabash camina todos los días hasta la frontera egipcia desde su tienda de campaña en Gaza en busca de una señal de móvil débil para poder enviar mensajes de voz a los seres queridos a los que no puede ver por la guerra y, con suerte, recibir uno a cambio.

"Un mensaje revive el alma", afirma.

La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares bajo los intensos bombardeos y ataques terrestres de Israel, dispersándose en ciudades de tiendas de campaña donde las únicas noticias que tienen de sus seres queridos dependen de una red telefónica averiada.

Con la red local de telecomunicaciones casi totalmente fuera de servicio, especialmente en el norte y el centro del enclave palestino, muchas personas intentan conectarse a la red egipcia de pie a lo largo de la frontera.

"Madre, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Las cosas van bien aquí. Quería tranquilizarte. No te preocupes", dijo Tabash, grabando una breve nota de voz y sosteniendo su teléfono en el aire para intentar transmitirla.

La familia es de Jan Yunis, pero se separaron cuando Israel empezó a centrar su ofensiva en la ciudad, la mayor del enclave. Tabash se dirigió a Rafah y su madre se quedó en la casa familiar.

Los combates y la destrucción en Jan Yunis han sido intensos en los últimos días y quienes aún tienen familia allí están aterrorizados por su seguridad.

Donde Tabash se encontraba en un punto elevado junto a la frontera con Egipto, había un grupo de personas sentadas en la arena tratando de enviar mensajes, caminando en círculos mientras hablaban o sosteniendo sus teléfonos en el aire en busca de señal.

Las tiendas blancas de los desplazados se extendían bajo ellos en dirección a Rafah y más allá, hacia el devastado enclave.

La ofensiva israelí en Gaza fue desencadenada por un ataque de Hamás el 7 de octubre, cuando integrantes del grupo militante cruzaron la frontera, matando a 1.200 personas en ciudades israelíes y arrastrando a 240 rehenes de vuelta a Gaza.

El asalto israelí a Gaza, gobernada por Hamás, ha dejado más de 27.000 muertos, según las autoridades sanitarias de la zona, y destruido gran cantidad de viviendas e instalaciones públicas, expulsando de sus hogares al 85% de la población.

La red telefónica de Gaza, gestionada por el proveedor local Paltel, ha informado más de 10 caídas totales en la prestación de servicios desde el 7 de octubre, la última a finales de enero, que ha atribuido a la ofensiva israelí.

Incluso cuando su red ha funcionado parcialmente, ha tenido problemas para mantener el servicio en muchas zonas debido a los combates, señaló.

Mariam Odeh, sentada junto a la valla fronteriza con la angustia dibujada en el rostro, dijo que ella también había sido separada de parte de su familia que permanecía en Jan Yunis.

"Queremos comunicarnos con nuestros parientes, tranquilizarlos y decirles que seguimos vivos. ¿Qué puedo decir? Lloro por esta situación a la que nos enfrentamos", dijo.

"Todos los días venimos a la frontera egipcia para llamar a nuestros familiares porque cuando llaman no hay servicio, ni siquiera en Rafah. Cuando nos llaman no pueden conectar (...) Los llamamos para que sepan que estamos vivos. Que no nos han martirizado como a los demás".

(Reporte de Mohammad Salem. Editado en español por Javier Leira)